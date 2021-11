Ana Baniciu, detalii despre nunta cu Edy Kovacs. Când va avea loc marele eveniment

Ana Baniciu trăieşte în prezent o frumoasă poveste de dragoste. Recent, artista a vorbit în cadrul unui interviu despre nunta cu logodnicul ei Edy Kovacs. Deşi nu a oferit o dată concretă, vedeta visează ca acest moment să vină cât mai curând.

Ana Baniciu a fost cerută în căsătorie cu câteva luni în urmă, iar de atunci fanii săi s-au întrebat când va avea loc fericitul eveniment. Cântăreața a mărturisit faptul că își dorește să ajungă în fața altarului alături de logodnicul ei, însă nu au stabilit încă data nunții.

Se pare că artista îşi doreşte ca la nunta sa să poată participa toate persoanele dragi, însă pandemia nu permite acest lucru. Astfel, cei doi vor mai aştepta puţin, pentru ca evenimentul să arate aşa cum îşi doresc.

„Va urma și nunta, dar nu în viitorul apropiat, pentru că vrem să avem o nuntă frumoasă, cu toți apropiații și cu toți oamenii pe care îi cunoaștem și care ne-au fost alături, în general. Iar asta n-ar fi posibil acum, în perioada asta.

Vrem să avem o nuntă relaxată, fără teste COVID, fără Poliție, dacă se poate. Așadar, în momentul în care se va termina și această pandemie, sperăm cât mai repede, veți primi și invitații la nunta noastră.’, a spus Ana Baniciu pentru Fanatik.ro.

Cum a reacționat Mircea Baniciu când l-a cunoscut pe iubitul Anei

Îndrăgostiţii au fost extrem de discreţi în ceea ce priveşte povestea lor de dragoste. La început au vrut să ţină totul departe de ochii curioşilor pentru a vedea dacă se potrivesc cu adevărat. În prezent, siguri pe sentimentele lor, cei doi se afişează peste tot împreună, ba chiar îşi arată dragostea în public, fără reţineri.

În cadrul unui interviu, blondina a povestit cum au decurs lucrurile în prima lor vacanţă. Cei doi au mers în Zanzibar, însă înainte de a se relaxa sub razele soarelui, cei doi au trecut prin câteva emoţii.

Mircea Baniciu şi-a cunocut viitorul ginere şi se pare că a fost extrem de încântat.

„Am fost plecată o săptămână în Zanzibar. A fost foarte frumos, am fost înconjurată de oameni dragi şi prieteni, ne-am distrat. Dar când m-am întors în România am apreciat mai mult ce am acasă. A fost şi iubitul meu, Edi, desigur. A fost prima vacanţă împreună peste graniţă. Ne înţelegem foarte bine, sunt tare mândră de treaba asta. E primul cu care m-am afişat, deci e o chestie serioasă”.

„Toată lumea ne admiră. Şi familia îl place, se bucură pentru mine. Tata a cunoscut şi el, în sfârşit, un pretendent. Mă tot întreba, dar nimic… Şi mama l-a cunoscut, e treabă serioasă. Nu ştiu când va fi nunta, nu ne grăbim, suntem tineri, vrem să ne distrăm”, a spus Ana Baniciu, la Vorbeşte Lumea.

Sursă foto: Instagram