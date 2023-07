Ana Bogdan a câștigat Iași Open. A învins-o în finală pe Irina Begu

Duminică, 23 iulie 2023, Ana Bogdan (30 de ani, 49 WTA) și Irina Begu (32 de ani, 31 WTA) s-au înfruntat în finala turneului de tenis Iași Open. Surprinzător, meciul nu a avut istoric. Ana s-a impus extrem de ușor în fața adversarei, scor 6-2, 6-3, reușind astfel că câștige trofeul de la Iași pentru a doua oară consecutiv.

Ediția de anul acesta a turneului de tenis BCR Iași Open a avut parte de o finală românească. Duminică, în ultimul act al competiției s-au înfruntat Ana Bogdan și Irina Begu. În ciuda faptului că Begu pornea ca favorită, ea nu a avut nicio șansă în fața adversarei sale care a jucat perfect.

Ana Bogdan a câștigat Iași Open după ce a spulberat-o în finală pe Irina Begu

Ana Bogdan și-a impus stilul de joc încă din startul partidei, ea având un procentaj excelent al serviciului. De cealaltă parte, Irina nu a fost deloc în formă și a comis multe greșeli neforțate. După doar o oră și 24 de minute de joc, Ana s-a impus cu scorul de 6-2, 6-3, bifând astfel al doilea succes consecutiv la turneul de la Iași.

Pentru această performanță, Ana Bogdan a primit un cec în valoare de 13.040 de euro și 160 de puncte WTA, în timp ce Irina Begu a câștigat suma de 6.960 de euro şi 95 de puncte. În plus, după succesul de la Iași Open, Ana Bogdan va urca 10 locuri în clasamentul WTA, ea urmând să ocupe locul 39 mondial începând de luni. Aceasta este cea mai bună clasare a Anei din întreaga carieră.

La finalul partidei, vădit emoționată, Ana Bogdan nu și-a putut stăpâni lacrimile. Ea a subliniat cât de mult și-a dorit să câștige din nou acest trofeu. Totodată, ea a felicitat-o pe Irina Begu, care este de fiecare dată o adversară redutabilă.

„Am emoții mai mari acum decât am avut în timpul meciului, pentru că încă nu realizez ce s-a întâmplat și cred că încă visez! Am visat foarte mult la acest moment și mi-am dorit extrem de mult să țin încă o dată acest trofeu în brațe. Iată că am reușit!

Acest trofeu simbolizează puterea mea interioară de a lupta mereu (n.r. – începe să plângă). Ducem lupte pe care puțini le știu, sunt lupte în spatele cortinei, dar pentru mine acest trofeu simbolizează acea putere interioară pe care fiecare dintre noi o avem și pe care trebuie să o scoatem la suprafață. Să arătăm că putem să ne îndeplinim visurile!

Irina, îți doresc din tot sufletul mult succes și, crede-mă, datorită ție am încercat să fiu mai bună azi, să-mi ridic nivelul. Îți mulțumesc din suflet. Cel mai greu moment din viața noastră e acel moment în care trebuie să jucăm una împotriva celeilalte”, a spus Ana Bogdan.

