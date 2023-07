Irina Begu, calificare spectaculoasă în finala de la Iași Open. În ultimul act se vor duela două românce

Sâmbătă, 22 iulie 2023, Irina Begu (32 de ani, 31 WTA) și Tamara Zidansek (25 de ani, 139 WTA) s-au înfruntat în semifinalele turneului Iași Open. După ce a pierdut primul set, Irina a revenit spectaculos și a câștigat meciul cu scorul de 5-7, 6-4, 6-3. În urma acestui succes ea s-a calificat în finala turneului, unde o va întâlni pe Ana Bogdan (30 de ani, 49 WTA).

După ce Ana Bogdan a învins-o pe Raluka Șerban în prima semifinală a turneului Iași Open, Irina Begu a înfruntat-o pe Tamara Zidansek pentru un loc în finală. În ciuda faptului că a început destul de slab partida, Irina a avut o revenire spectaculoasă și a reușit să-și învingă adversara. Astfel, în ultimul act de la turneul de la Iași se vor înfrunta două sportive din România.

Irina Begu s-a calificat în finala de la Iași Open. Două românce se vor lupta în ultimul act

Irina Begu a început slab meciul și a pierdut primul set cu scorul de 5-7. Și setul doi a debutat foarte prost pentru sportiva noastră, care a fost condusă de adversară până la scorul de 4-1. Irina a avut însă o tresărire de orgoliu și a întors soarta setului, reușind să-l câștige în cele din urmă cu 6-4. Românca și-a continuat marșul către victorie și în setul trei, pe care l-a dominat categoric. Astfel, după aproape trei ore de joc, Irina Begu s-a impus cu scorul de 5-7, 6-4, 6-3. În urma acestui succes ea s-a calificat în finala de la Iași Open. Duminică, 23 iulie, în ultimul act al turneului dotat cu premii în valoare totală de 100.000 de euro, Irina Begu o va înfrunta pe Ana Bogdan.

La finalul partidei cu Tamara Zidansek, Irina Begu a fost extrem de mulțumită de victoria obținută. Românca a explicat că a reușit să revină în meci doar datorită ambiției de a ajunge în finala turneului.

„Sincer, nu știu! Probabil ambiția, faptul că mi-am dorit foarte mult să ajung în finală aici și să fie o finală românească, eu cred că turneul și-a îndeplinit obiectivul. Am luptat, chiar dacă nu am avut o stare extraordinar de bună în primul set și nu am avut multă încredere în anumite momente, dar per total cred că am făcut un meci bun.

Tamara e o jucătoare de top, cu rezultate foarte bune pe zgură și mă așteptam la un meci greu. Pot spune doar că sunt bucuroasă și vă mulțumesc pentru susținere, a contat enorm astăzi pentru mine și vă aștept și în finală”, a declarat Irina Begu.

