Informații de ultim moment despre situația Simonei Halep și prezența sa la US Open

Simona Halep (31 de ani, 54 WTA) așteaptă verdictul din partea tribunalului Sport Resolutions, în cadrul căreia a fost audiată la finalul lunii iunie. În ciuda faptului că încă nu știe când va putea reveni pe teren, campioana noastră s-a înscris pe lista preliminară de la US Open. Totuși, Simona nu mai are prea mult timp la dispoziție pentru a obține avizul final de participare la turneul american.

Calvarul Simonei Halep a început anul trecut, după ce a fost depistată pozitiv la substanța Roxadustat în timpul unui control antidoping efectuat la US Open 2022. În plus, pe 7 octombrie 2022, Agenția Internațională de Integritate a Tenisului (ITIA) a decis să o suspende pe o perioadă nedeterminată din tenis. De atunci, campioana noastră nu a mai putut participa la niciun turneu, pierzând astfel multe locuri în clasamentul mondial.

Cât timp mai are la dispoziție Simona Halep pentru a obține avizul de participare la US Open

De când a fost suspendată, Simona Halep a avut parte de un „tratament” incredibil din partea celor de la ITIA, care au amânat nejustificat audierile de nu mai puțin de trei ori. Pe 19 mai 2023, Simona a mai primit o lovitură dură, atunci când ITIA a anunțat că în pașaportul biologic al româncei există anumite nereguli.

După o așteptare de peste 8 luni, pe 28 și 29 iunie 2023, Simona Halep a fost audiată în cadrul tribunalului Sport Resolutions din Londra. În ciuda faptului că ar fi trebuit să primească deja verdictul final, campioana noastră încă așteaptă cu înfrigurare decizia.

Chiar dacă momentan nu știe când va reveni pe teren, Simona Halep a putut să se înscrie pe lista preliminară de la US Open, turneu ce se va desfășura în perioada 28 august – 10 septembrie 2023. Totuși, organizatorii turneului american i-au impus campioanei noastre un termen limită pentru a scăpa de suspendare, mai exact până la data de 22 august. Astfel, Simona mai are la dispoziție 30 de zile pentru a scăpa de suspendare și a primi drept de joc la turneul de la US Open.

Potrivit regulamentului din turneele de Grand Slam, decizia privind dreptul de participare al Simonei la US Open va fi luată în ziua în care se va stabili tabloul de calificări, adică cu o săptămână înainte de startul meciurilor de pe tabloul principal. În cazul în care va scăpa până atunci de suspendare, Simona va primi avizul favorabil de participare. Dacă va rămâne în continuare suspendată, ea va fi ștearsă de pe lista preliminară a turneului de la New York.

