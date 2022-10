Ana Maria Barnoschi a spus „DA”. Vedeta de la Kanal D a fost cerută în căsătorie!

Ana Maria Barnoschi traversează cea mai frumoasă perioadă din viaţa sa. După o despărţire dureroasă, vedeta de la Kanal D şi-a găsit liniştea în braţele lui Vlad, bărbatul care îşi doreşte să o ducă în faţa altarului. Cei doi nu s-au grăbit, au luat-o pas cu pas, iar în tot acest timp şi-au dat seama că sunt făcuţi unul pentru celălalt.

Ana Maria Barnoschi este una dintre cele mai îndrăgite vedete din showbiz. Dincolo de zâmbetul afișat și energia debordantă cu care i-a obişnuit pe cei care o urmăresc, frumoasa şatenă a avut parte de multe provocări pe plan amoros. Tânăra a fost marcată de faptul că fostul său iubit a înșelat-o și o perioadă lungă de timp nu a mai avut încredere în ea.

„Am fost înșelată. Nu cred că aspectul fizic este direcția după care trebuie să ne luăm în treaba asta cu înșelatul. Este vorba despre relația pe care am avut-o cu un băiat timp de mai mulți ani, locuiam împreună. Nu dau din casă cum am aflat toate lucrurile, ideea e că am început să bănuiesc, după care am început să mă interesez, după care am și fost contactată de anumite domnișoare”, povestea şatena în urmă cu ceva timp.

Ana Maria Barnoschi a spus „DA”

Timpul a trecut, rănile s-au vindecat, iar acum, vedeta de la Kanal D iubeşte din nou. Tânărul alături de care şi-a refăcut viaţa o împlineşte atât de mult încât, şatena este gata să ajungă cu el în faţa altarului.

Cererea emoţionantă a venit recent, iar Ana Maria nu putea să nu împărtăşească bucuria pe care o trăieşte şi cu prietenii virtuali. Astfel, tânăra a publicat pe pagina sa de Instagram mai multe imagini cu inelul de logodnă, dar şi un mesaj emoţionant care să descrie perfect momentul.

„Există magie în aceste momente!”, a scris Ana Maria în dreptul fotografiei.

Cererea a fost făcută într-un loc de vis, mai exact în Santorini. Ana Maria a plecat alături de iubitul său într-o vacanţă, dar nu a bănuit nicio secundă ceea ce avea să urmeze.