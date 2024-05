Ema Karter îi dă replica lui Dorian Popa! Ce a transmis blondina după declarațiile controversate ale artistului: „Facem compromisuri”

Recent, câteva declarații făcute de Dorian Popa au devenit virale în mediul online. Artistul și-a spus deschis părerea despre femeile care lucrează în industria pentru adulți sau care activează pe platforma OnlyFans. Cântărețul a fost destul de acid la adresa acestora, iar cuvintele lui au stârnit revolta unora. În acest context, Ema Karter a făcut un pas în față și i-a dat replica lui Dorian Popa. Blondina l-a taxat imediat pe vlogger.

Invitat în cadrul unui podcast, Dorian Popa a avut o reacție categorică la adresa domnișoarelor care practică videochat-ul și care lucrează în industria pentru adulți. Cuvintele acestuia au devenit virale, însă nu au rămas fără replică. Spusele artistului au ajuns și la urechile Emei Karter, care a reacționat imediat. Ce a avut de spus blondina?

Așa cum spuneam, Dorian Popa și-a exprimat deschis părerea despre femeile care lucrează, într-un fel sau altul, în industria pentru adulți. Acesta nu a avut prea multe cuvinte de laudă și chiar le-a taxat dur, mai ales pe cele care nu își asumă ocupația. De asemenea, artistul a punctat că aceia care ajung să aibă astfel de job-uri nu au întocmai cea mai potrivită educație.

Declarațiile lui Dorian Popa au ajuns și la urechile Emei Karter, care profesează în industria filmelor pentru adulți. Blondina s-a simțit vizată de cuvintele artistului și a reacționat. Aceasta l-a înțepat pe vlogger și a subliniat că educația unui om nu se reflectă neapărat în ocupația pe care o are. De asemenea, ea a mai spus că fiecare meserie merită respect, cât timp este practicată cu profesionalism și seriozitate.

„Nu cred ca a făcut referire direct la mine că recent a fost live pe tiktok Yamato cu Dorian și Valentino și am intrat si eu la ei în chat, am scris și Dorian a zis că mă știe, dar nu a avut nici o problemă cu mine, a vorbit foarte frumos, ba chiar m-a invitat să intru live cu ei. Referitor la ce a zis în podcast.. Asta este. Toți muncim să ajungem undeva, toți mai facem compromisuri. Și alții au făcut reclame la cazinouri, la alte lucruri. Toți muncim și ne dorim să ne depășim condiția materială.

Dacă o femeie face videochat sau OnlyFans nu înseamnă că este proastă sau needucată. Educația nu constă în jobul pe care îl ai. Toți oamenii care mă cunosc personal sau am interacționat știu că am cei 7 ani de acasă și nu am fost văzută în ipostaze urate, să ma comport urât cu oamenii sau alte lucruri.

Din păcate nu toate femeile care sunt în industria adult sunt la fel ca mine, profesioniste și serioase în ceea ce fac, atât cu interacțiunile cu companiile, cu oamenii, cât și cu taxele. Îmi iau mult hate când spun asta, dar eu chiar muncesc și mă ocup singură de tot. Îmi place ceea ce fac și mi-am asumat răutățile oamenilor”, a declarat Ema Karter, potrivit spynews.ro.