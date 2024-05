Localitatea din România supranumită „Beverley Hills de Teleorman”. Evenimentul care a blocat tot

Aceasta este localitatea din România care este cunoscută sub numele de Beverley Hills de Teleorman. În trecut, acest loc a apărut în documentare de la National Geographic, iar în urmă cu doar câteva zile, tot traficul a fost paralizat de un eveniment major. Iată care este, de fapt, localitatea supranumită Beverley Hills de Teleorman!

Localitatea Buzescu este cunoscută drept una dintre comunele remarcabile ale României, fiind subiectul unor reportaje denumite sugestiv „Beverly Hills din Teleorman” sau „Pagodele romilor de la Alexandria”, difuzate pe National Geographic, Discovery sau BBC.

Sâmbătă a avut loc o nuntă spectaculoasă la Buzescu, aducând din nou comună teleormăneană în atenția publicului, fie la nivel național, fie internațional. Străzile au fost complet blocate, făcând aproape imposibilă circulația vehiculelor, iar rochia miresei a fost transportată cu un Rolls Royce.

Mai exact, mașina decapotabilă Rolls Royce a deschis alaiul de nuntași care s-au îndreptat către casa miresei, iar înăuntru se află un manechin de plastic purtând rochia. Pentru trenă, care era mai lungă decât luxosul automobil, tineri au fost nevoiți să ajute, ținând-o în spatele mașinii, ceea ce a determinat o viteză de a deplasa extrem de redusă.

O nuntă fastuoasă a blocat tot traficul din Beverly Hills de Teleorman

În afară de diverse mașini de lux care transportau coșuri imense cu fructe, platouri cu carne sau articole de bricolaj, în imaginile care au făcut înconjurul internetului s-a putut observa chiar și o roabă în care erau saci de cărbuni pentru grătar, precum și un vițel viu, care purta o fundă roșie. Pentru a completa atmosfera, organizatorii nunții au adus pe trotuare mobilier, covoare roșii și diverse ornamente.

Opulența exagerată are o explicație simplă: o mare parte dintre cei 5.000 de romi din Buzescu au plecat în străinătate în anii ’90, unde au câștigat bani pe care-i care-au investit în construirea palatelor actuale și în aplicarea mașinii de lux. De fapt, ziarul britanic The Sun relata în urmă cu câțiva ani că romii trimit în România peste 500 de milioane de lire sterline în fiecare an.

Toată aglomerația și haosul de pe străzi au atras și atenția poliției, care a deschis un dosar penal, dar, în ciuda mulțimii, nu au fost constatate fapte care să fi perturbat ordinea publică sau liniștea.

“În ziua de 10 mai a.c., poliţiştii din cadrul Serviciului Rutier Teleorman s-au sesizat din oficiu şi au întocmit dosar penal în care se efectuează cercetări pentru blocarea sau îngreunarea circulaţiei. Având în vedere numărul mare de persoane care participă, de regulă, la astfel de evenimente, pentru a preveni posibile blocaje rutiere şi tulburarea climatului de ordine şi linişte publică pe raza localităţii Buzescu, poliţiştii au asigurat măsuri de fluidizare a traficului rutier şi de menţinere a ordinii publice. Menţionăm faptul că acţiunile poliţiştilor au vizat liniştea comunităţii şi siguranţa participanţilor la trafic, activităţile nefiind desfăşurate pentru a facilita deplasarea cortegiului”, au transmis reprezentanții IPJ Teleorman.

