Ce mesaj a lăsat un român, exasperat de zgomotul produs de un vecin, la avizier. S-a viralizat rapid!

Incredibil ce mesaj a lăsat un bărbat în scara blocului în care locuiește! Revoltat de gălăgia făcută de vecinii săi, individul nu s-a mai putut abține și a răbufnit. O persoană a fotografiat hârtia cu mesajul și a postat imaginea pe rețelele de socializare. Iată ce reacții a generat gestul bărbatului!

În momentul în care oamenii locuiesc la bloc, viața poate deveni o adevărată provocare, în special când vine vorba de zgomotul generat de vecini. Un român a experimentat acest lucru atunci când unul dintre locatari și-a început renovările. Într-o stare de disperare, acesta a scris un bilet pe care l-a lipit pe ușa scării blocului.

Mulți au găsit amuzant conținutul scrisorii atunci când au dat peste ea. O persoană a imortalizat tot, iar imaginea a provocat o serie de reacții.

Viața la bloc aduce cu sine numeroase situații în care pot apărea discuții neplăcute cu vecinii nemulțumiți. Unii se plâng de lipsa de curățenie în spațiul destinat gunoiului, alții critică igiena scării sau prezența animalelor de companie a unor locatari. Cu toate acestea, problema principală este adesea generată de zgomotele și gălăgia provenite din apartamentele vecine.

Citește și: CE POȚI CUMPĂRA CU 5 LEI ÎN BUCUREȘTI. EXPERIMENTUL FĂCUT DE UN ITALIAN: ”ASTA E CE AM GĂSIT” VIDEO

Unul dintre vecinii, deranjat de renovările aparent interminabile ale vecinului său și de zgomotele persistente, a hotărât să reacționeze. Astfel, a redactat un bilet pe care l-a lipit pe ușa scării blocului. Nu a trecut mult timp până când ceilalți locatari au observat mesajul scris pe bucata de hârtie. O persoană a imortalizat scena și imaginea a devenit virală pe internet, stârnind amuzamentul utilizatorilor online.

„Salut vecine, ești pe punctul să devii o legendă urbană în bloc: renovările tale sunt atât de lungi încât încep să mă întreb dacă nu cumva ai descoperit o civilizație pierdută sub parchet.

Mulți s-au amuzat la vederea mesajului, iar cineva a ales să imortalizeze momentul și să îl posteze pe contul de Instagram @scarafrumos. Fotografia a primit rapid reacții din partea utilizatorilor, generând un val de comentarii și aprecieri.

„Vecine, i hope this letter finds you well şi MAI HO cǎ ne-ai CǍPIAT!”,

„Vecinu a descoperit Narnia”, „Omul își face ucenicia de meșter… pentru fiecare 5 minute lucrate o pauză de țigară și cafea. De aia durează atât”,

„Am si eu unu de cred ca are peretii ca ementallerul, ca altfel nu imi explic ce poate sa faca atata cu bormasina”,

„😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂 bre daca s-au scumpit toate…. stii cum e vorba incet si sigur”, sunt doar o parte dintre comentarile lăsate de internauți.