Există șanse de împăcare? Sebastian Dobrincu a rupt tăcerea și a vorbit despre despărțirea de Ioana Ignat: „Nu îmi stă în fire să îmi discut intimitățile”

O nouă despărțire a avut loc recent în showbiz-ul românesc. De această dată, Ioana Ignat și Sebastian Dobrincu au fost cei care și-au spus adio și au decis că este mai bine să meargă pe drumuri separate. De ceva vreme se specula că ar exista probleme în relația acestora, iar acum cărțile au fost date pe față. Mai mult, tânărul milionar a făcut primele declarații despre despărțirea de partenera sa, dar a vorbit și despre posibilitatea unei împăcări.

Vreme de trei ani, Sebastian Dobrincu și Ioana Ignat au trăit o frumoasă poveste de dragoste. Deși toată lumea se aștepta ca în curând cei doi să își ducă relația la următorul nivel, se pare că aceștia au avut un plan diferit. În fapt, de ceva vreme lucrurile nu mai funcționau între ei, așa că au decis să pună punct relației, însă mai există oare șanse de împăcare?

Așa cum spuneam, după o relație de mai bine de trei ani, Sebastian Dobrincu și Ioana Ignat au decis să pună punct relației lor și să o apuce pe drumuri separate. Deși cei doi nu au vrut să ofere prea multe detalii despre motivele ce au dus la despărțire, recent, tânărul milionar a făcut câteva declarații despre finalul poveștii de iubire.

Sebastian Dobrincu a subliniat că deși el și Ioana Ignat nu mai formează un cuplu, cei doi au rămas în relații cât se poate de bune și se susțin în continuarea unul pe altul. De asemenea, acesta a mai dat de înțeles că separarea a venit din cauza faptului că aceștia se află în puncte diferite din viață și au dorințe diferite.

Mai mult, tânărul milionar a vorbit și despre posibilitatea unei împăcări. Chiar dacă a avut numai cuvinte de laudă despre fost parteneră, acesta a declarat că până acum s-a încercat tot pentru a salva relația, însă toate au fost în zadar, așa că deznodământul a fost inevitabil. Astfel, Sebastian Dobrincu a dat de înțeles că nu poate să mai fie vorba despre o împăcare.

„Eu și Ioana am decis să o luăm pe drumuri separate. Pentru a preveni orice interpretare – este o decizie cât de poate de rațională și sănătoasă, fără niciun dedesubt. Amândoi muncim mult în perioada asta, ne respectăm și ne susținem în continuare, dar privim viața prea diferit pentru a continua împreună.

Nu îmi stă în fire să îmi discut intimitățile. Sunt perseverent de fel. Nu am renunțat până nu am ajuns împăcat că am încercat tot. Mulțumesc pentru toate mesajele frumoase din ultima perioadă! Capul sus, zâmbetul pe buze și inima deschisă”, a scris Sebastian Dobrincu, în mediul online.