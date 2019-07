Ana Maria Georgescu s-a căsătorit religios. Ce rochie de mireasă elegantă și sexy a purtat: “Ne-am dorit o nuntă rusească”

La mai bine de o lună de la cununia civilă care a avut loc în secret, Ana Maria Georgescu și Norbert Vig s-au căsătorit religios… iar evenimentul a fost ținut tot ascuns. La fel ca atunci, și de data aceasta tot artista a fost cea care a dezvăluit că i-a jurat iubire și credință soțului ei și în fața Lui Dumnezeu. Nunta talentatei cântărețe a fost cu tematică rusească.

Ana Maria Georgescu s-a căsătorit religios cu Norbert Vig

Ana Maria Georgescu a vorbit despre nunta ei cu Norbert Vig într-o postare făcută pe o rețea de socializare. În rândurile așternute pe Internet, cântăreața a dezvăluit că nașii: Denisa Iancu și Marius Deac le sunt mai mult decât părinți spirituali, dar și cum a visat să fie fericita zi în care a îmbrăcat rochia albă de mireasă.

“Nu ne-am dorit o nuntă obișnuită, ne-am dorit o poveste rusească, plină de romantism și melancolie. Mesele le-am visat cu mai multe cărți și mai puține flori, cu role de film și păpuși, cu băuturi alese și bucate care să îți bucure sufletul. Am avut alături de noi oameni care ne iubesc, părinți, prieteni vechi și noi, câțiva îngeri păzitori. Denisa Iancu și Deac Marius, sunteți mai mult decât nași, iar călătoria această alături de voi a fost o altă minune. Vă mulțumim! Am visat să avem orchestră și lumânări, voal și frac, un preot cu har. Ne-am închipuit cum ne cântă Ana Cebotari «Ave Maria» însă ne-au luat pe neașteptate suspinele oamenilor și biserica plină. Ne-am dorit să-l avem pe Adi Nour la primul vals, dar nu eram pregătiți pentru atât de multă emoție.

Am muncit mult, am visat și mai mult, ne-am stresat până la insomnie. Vă mulțumim, dragi părinți, pentru că ne-ați adus pe lume ca să ne întâlnim și să trăim magia asta. Prieteni, ne înclinăm! Știm că oamenii dragi nouă au făcut eforturi să ajungă. Bazzu (Cristina Fabian), în 14 ani de prietenie am reușit să marcăm și asta, sper că ești pregătită pentru încă cel puțin 14). Nu în ultimul rând, îi mulțumim vieții pentru că ne-a dat șansa de a fi împreună”, a povestit artista pe pagina ei de Facebook.

Norbert Vig a cerut-o în căsătorie pe frumoasa artistă în urmă cu mai bine de un an. “De cele mai multe ori lucrurile frumoase se întâmplă când te aștepti mai puțin. De exemplu, într-o noapte de mai, în Paris, într-o camera de hotel, doi oameni și-au promis să se iubească o viață. Mai apoi, au ajuns la un castel medieval din Franța, cu oameni minunați, din zilele noastre, au petrecut trei zile și trei nopti și s-au minunat de cât de frumoasă poate să fie viața” este mesajul transmis pe Facebook de artistă la sfârșitul lunii mai 2018, la scurt timp după ce a primit inelul de logodnă.

