O mai țineți minte pe Ana Maria Georgescu, artista care a lansat melodia “Ochii tăi”? Din ce își câștigă banii în prezent

Au trecut 18 ani de la lansarea melodiei “Ochii tăi” a artistei Ana Maria Georgescu și… muzica a rămas prezentă în viața sa. Totuși… în prezent, ea își câștigă banii și dintr-o altă pasiune. Vedeta a vorbit despre viața sa în cadrul unui interviu oferit recent.

Ana Maria Georgescu joacă într-o piesă de teatru alături de Horia Brenciu

În vârstă de 32 de ani, Ana Maria Georgescu a lucrat în trecut ca reporter la o televiziune din Oradea, iar în prezent, este actriță; în ultima vreme din viața sa, s-a dedicat lumii teatrului. Ea este dintre dintre actrițele care dau viață personajului Eliza Doolittle din musicalul “My Fair Lady”, iar relația pe care o are cu acest rol durează încă din copilărie.

“M-am născut într-un orășel mic, Șimleu Silvaniei și, deși am fost crescută într-o familie de condiție bună, momentul venirii mele la București și, în mod inerent, al transformării mele, a fost marcat de faptul că veneam din provincie și nu doar atât, ci că veneam dintr-un oraș de care nimeni nu auzise. Eram o provincială, o țărăncuță, așa mă vedeau. Nu am avut norocul unui mentor cum e Higgins, cred că viața și părinții m-au transformat în femeia de azi, însă sunt sigură că, la o anumită scară, am fost și eu la rândul meu Eliza Doolittle”, a declarat Ana Maria Georgescu în cadrul unui interviu oferit pentru VIVA!.

În timpul spectacolului, tânăra artistă îi va da replica actorului Horia Brenciu, pe care îl știe încă de când avea a debutat în lumea showbizului. Cunoscutul cântăreț i-a popus ulterior să cânte împreună cu el, lucru care s-a și întâmplat de Valentine’s Day. Ana Maria Georgescu a mai afirmat că musicalul “My Fair Lady” trebuie văzut de cât mai mulți oameni, pentru că abordează o temă extrem de actuală: felul în care se vorbește.

“Într-o lume în care e nevoie de un dicționar special ca să mai înțelegi ce scriu și ce vorbesc oamenii, cred că «My Fair Lady» te pune puțin pe gânduri. Mai mult, spectacolul are mult umor și este extrem de dinamic, râzi cu gura până la urechi și poți să plângi ușor în scena următoare, e plin de candoare și de eleganță, iar peste toate astea s-a presărat și puțină dragoste. (…). După prima repetiție pentru «My Fair Lady» , Horia m-a invitat să cânt pe scenă alături de el, lucru care mi-a prilejuit emoții greu de stăpânit. Pe mai departe ne concentrăm pe Higgins și Eliza și povestea lor complicată, grea și incredibil de frumoasă”, a mai mărturisit artista în cadrul aceluiași interviu.

În urmă cu câteva zile, vedeta postat pe contul ei de Instagram trei poze în care apare goală în cada cu apă. Ana Maria Georgescu a fost subiectul mai multor materiale pentru relația controversată pe care a avut-o cu Florin Chilian, care este 18 ani mai mare decât ea.