Ana Maria Gherman a plecat în toiul nopții ca să-și pună capăt zilelor într-o pădure din Iași. Ce mesaj i-a lăsat soțului ei, înainte să recurgă la gestul extrem

Durere fără margini pentru o familie din Iași! Ana Maria, o mămică în vârstă de 37 de ani, și-a pus capăt zilelor într-o zonă împădurită din Miroslava, județul Iași. Scenele dramatice au avut loc noaptea trecută. Înainte de a-și încheia socotelile cu viața, femeia i-a lăsat un mesaj de adio soțului ei.

Scene dramatice într-o zonă împădurită din Miroslava, județul Iași. Ana Maria Gherman, o mămică în vârstă de 37 de ani, și-a pus capăt zilelor, lăsând în urnă o familie îngenuncheată de durere. Tragedia a avut loc la doar câteva zile după ce soțul femeii s-a întors din Danemarca. Se pare că, în noaptea tragediei, cei doi nu ar fi avut niciun fel de neînțelegere. Cu toate acestea, tânăra i-a lăsat partenerului ei un mesaj de adio. Ultimele cuvinte ale Anei Maria sunt de-a dreptul cutremurătoare.

Potrivit primelor informații apărute, se pare că Ana Maria s-ar fi comportat absolut normal înainte să ia decizia cutremurătoare. A luat cina împreună cu familia sa, iar la scurt timp a mers în dormitor alături de soțul ei. Cei doi au dormit împreună. Ulterior, spre miezul nopții, tânăra în vârstă de 37 de ani a plecat de acasă și s-a dus într-o pădure din Miroslava, acolo unde și-a încheiat socotelile cu viața.

Ana Maria a lăsat un mesaj cutremurător de adio, chiar înainte de a-și pune capăt zilelor

Soțul tinerei este în stare de șoc după cele întâmplate. Bărbatul nu poate înțelege motivul pentru care soția sa a ajuns să recurgă la un asemenea gest. Partenerul de viață al Anei Maria le-a dezvăluit jurnaliștilor locali faptul că aceasta i-a lăsat un mesaj de adio înainte de se spânzura, Se pare că femeia i-a mărturisit că este foarte supărată pe el.

„Eu chiar nu înțeleg ce s-a întâmplat. Eu muncesc în construcții, în Danemarca. Am venit acasă chiar înainte să se întâmple… Am stat cu toții, am petrecut, apoi am făcut dragoste și am adormit. Când m-am trezit, am găsit un mesaj de la ea. Mi-a spus că o găsesc în pădure. Am plecat să o caut și am găsit-o spânzurată. Am sunat la 112, mi-au spus să-i tai ața, dar nu am mai avut ce face”, a declarat Marius, soțul Anei Maria Gherman, potrivit BZI.

Oamenii legii au deschis o anchetă pentru a stabili cu exactitate circumstanțele în care a avut loc tragedia.

„La data de 13 iunie a.c., polițiștii au fost sesizați, prin apel unic de urgență 112, de către un bărbat cu privire la faptul că la marginea unei păduri de pe raza comunei Miroslava a găsit-o decedată pe soția sa. Polițiștii s-au deplasat de îndată la fața locului, constatând că cele sesizate se confirmă. Pe corpul persoanei nu au fost identificate urme vizibile de violență. A fost emisă ordonanța de efectuare a necropsiei medico-legale în vederea stabilirii cauzei decesului. În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă. Cercetările continuă în vederea stabilirii situației de fapt și luării măsurilor legale care se impun”, a transmis IPJ Iași.

