Ana-Maria, tânăra de 19 ani dispărută de o săptămână, a fost găsită moartă. Ce i-a scris iubitului ei, după ce a urcat în mașina bărbatului care a luat-o la ocazie

O nouă tragedie are loc în România. Ana-Maria, tânăra de 19 ani, însărcinată, care a dispărut în urmă cu o săptămână, a fost găsită moartă. Trupul neînsuflețit al acesteia ar fi fost găsit într-o fâșie forestieră. Ultimul mesaj pe care fata apucase să îl trimită iubitului său a prevestit tragedia ce avea să urmeze.

În urmă cu o săptămână, în data de 12 aprilie, oamenii legii erau sesizați în legătură cu dispariția tinerei de 19 ani. Aceasta plecase de la locul de muncă și se îndrepta către casă, însă nu a mai ajuns niciodată. Fata s-a urcat într-o mașină suspectă, iar ultimul mesaj ce l-a trimis către iubit l-a pus pe bărbat în alertă. Ce s-a întâmplat cu Ana-Maria?

Așa cum spuneam, în urmă cu o săptămână, dispariția tinerei de 19 ani, însărcinată în șase luni, a fost anunțată. Ana-Maria era elevă la un liceu cu profil pedagogic și se întorcea spre casă, de la muncă. Aceasta ar fi ieșit la ocazie, iar din acel moment, nimeni nu a mai putut să o contacteze.

După ce dispariția a fost anunțată, autoritățile au demarat cercetările, iar după căutări neîncetate, polițiștii au identificat corpul neînsuflețit al tinerei. Potrivit primelor informații, cadavrul acesteia ar fi fost găsit într-o fâșie forestieră, la aproximativ 21 de kilometri de localitatea Chițcanii Vechi, raionul Telenești.

Ultima persoană cu care Ana-Maria a vorbit înainte să dispară a fost chiar iubitul său. Se pare că bărbatul a anunțat-o că a trimis un cunoscut să o ia de la muncă și să o ducă acasă. De asemenea, acesta și-a rugat partenera să îl anunțe atunci când va urca în mașina trimisă de el.

În scurt timp, Ana-Maria a trimis ultimul mesaj către iubitul său, care avea să prevestească tragedia. Mai exact, tânăra i-a spus partenerului său că a urcat în mașină. Însă, imediat după mesajul trimis de Ana-Maria, bărbatul și-a dat seama că s-a întâmplat ceva.

Se pare că prietenul acestuia, cel care trebuia să o ia pe Ana-Maria cu mașina, l-a contactat și i-a spus că tânăra nu se află la locul stabilit. Auzind asta și având mesajul de la iubita sa în care spunea că s-a urcat în mașină, bărbatul s-a panicat și a încercat să o contacteze, din nou, pe partenera sa.

Prima data i-a trimis un mesaj, apoi văzând că aceasta nu răspunde a încercat să o sune. Telefonul tinerei a sunat o sigură dată, iar apoi a fost închis. Astfel, iubitul fetei a înțeles imediat că s-a întâmplat ceva rău și a dat alarma.

„Am sunat eu un băiat din oraș de aici și i-am zis: «Te rog frumos du-te și o ia pe Ana și du-o la cămin». La și 57 de minute îi scriu mesaj Anei să îmi scrie când urcă în mașină. Ea îmi scrie «bine» și la și 59 de minute ea scrie: «eu m-am urcat».

Eu când văd mesajul pe interfață la telefon și peste 5 minute mă sună băiatul cela și îmi spune că nu e nimeni la oprire. Cum nu e nimeni dacă ea mi-a scris mesaj că a urcat în mașină și el îmi zice că «eu îs aici la oprire și nu e nimeni».

I-am scris repede mesaj. Am întrebat-o: «unde ai urcat?». Nu a văzut mesajul. Am sunat-o pe WhatsApp, nu mi-a răspuns. Am sunat-o la număr a mers un beep și au închis cu totul”, ar fi declarat iubitul Anei, potrivit antena3.ro.