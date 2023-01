Ana Morodan își menține formele cu ajutorul unei diete aprobate de Uniunea Europeană: ,,În această dietă am tot ce vreau”

Ana Morodan este cunoscută în mediul online prin prisma sincerității sale debordante. La începutul acestui an, Contesa Digitală a apelat la o intervenție non invazivă, mai exact, lipoaspirația abdominală. Vedeta are grijă de imaginea și sănătatea sa, iar pentru a se menține în formă, Ana Morodan urmează o ,,dietă minune”, care este aprobată de Uniunea Europeană.

În cadrul unui interviu pe care l-a oferit presei, vedeta a explicat ce presupune dieta daneză, pe care o urmează de ceva timp. Ana Morodan poate consuma alimentele și mâncărurile dorite, fără a aduna kilograme în exces. (CITEȘTE ȘI: CUM SE SIMTE ANA MORODAN DUPĂ OPERAȚIA DE LIPOASPIRAȚIE! „CONTESA DIGITALĂ” DEJA VEDE REZULTATELE)

Ana Morodan: ,,E sub formă de prafuri”

Contesa Digitală a precizat că această dietă daneză este patentată de 40 de ani și aprobată de Uniunea Europeană, considerată în același timp o dietă a viitorului.

Dieta este sub formă de prafuri și îi permite acesteia să își mențină silueta mult dorită.

,,Urmez o dietă daneză, patentată de 40 de ani, singura dietă aprobată de Uniunea Europeană ca fiind dieta viitorului. De ce? Pentru că tu mănânci, practic, toți nutrienții de care are nevoie corpul tău, dar cu un conținut caloric foarte scăzut.

Eu mănânc acum cât îmi doresc și în această dietă am tot ce vreau, mă simt foarte bine. E sub formă de prafuri…”, a povestit Ana Morodan, potrivit spynews.ro.

Ana Morodan, despre micșorarea sânilor

Vedeta a apelat la medicul estetician pentru o intervenție de micșorare a sânilor. Operația a avut lor în vara anului trecut, vedeta fiind mulțumită că a mai bifat o altă procedură ce-i aduce împlinire și mulțumire.

,,Nu mă dor, nu am nimic. (…) Port niște bustiere care mă strâng ca să fixeze sânii, non-stop. Nu am voie să le dau jos. Am luat niște medicamente pe care trebuie să le iau, antibiotice, aniinflamatorii și vitamine”, spunea Ana Morodan, la acea vreme, potrivit informațiilor apărute în presă.