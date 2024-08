Anamaria de la Insula Iubirii, prima reacție după ce a fost prinsă în ofsaid cu Claudiu: ”Era normal!”

Claudiu și Simona și-au spus adio, după cum a recunoscut chiar fostul concurent de la Insula Iubirii. Acesta a fost surprins în ipostaze apropiate cu Anamaria, ispita după care i s-au aprins călcâiele în timpul show-ului din Thailanda. CANCAN.RO vă dezvăluia imagini bombă cu cei doi în club, fără să fie și Simona prezentă. După ce tânărul a aruncat în aer vestea despărțirii, ispita a ieșit la interval și a dat detalii despre tot ce s-a petrecut între ea și fostul concurent în seara cu pricina, când s-a difuzat finala.

Anamaria rupe tăcerea, după ce CANCAN.RO a scos la suprafață imagini bombă cu ea și Claudiu din club. (VEZI AICI) Fostul concurent de la Insula Iubirii a mers la „reuniunea” ispitelor, din seara finalei, și a dat nas în nas cu femeia după care i s-au aprins călcâiele în timpul show-ului din Thailanda. Nu era însoțit de Simona, căci s-au despărțit, vestea fiind dată chiar de el pe rețelele de socializare.

Anamaria a fost luată cu asalt de către fanii de la Insula Iubirii. Mulți au fost curioși să audă și părerea ei, despre întâlnirea cu Claudiu din club. Ispita n-a stat pe gânduri și a vorbit pe șleau despre ce s-a întâmplat între ei doi.

„Da, într-adevăr, a fost și Claudiu la eveniment. Era normal să ne întâlnim în mulțimea de oameni să vorbim, să ne salutăm, pentru că, până la urma urmei, nu suntem niște oameni sălbatici, dar nu a stat doar cu mine toată seara sau alte speculații care s-au mai făcut (…) A stat cu toată lumea, a socializat cu toată lumea, dar era normal să vorbească și cu mine pentru că, așa cum am mai spus, nu suntem niște oameni sălbatici și nu cred că sfatul pe care i l-am dat Simonei are vreo legătură cu faptul că aseară am schimbat câteva vorbe cu Claudiu și că nu ne-am comportat ca niște străini, pentru că, la urma urmei, noi nu ne-am certat, mie nu mi-a greșit cu nimic și nici eu lui, așa că, încercați să nu mai vorbiți aiurea când nu e cazul”, a ținut să spună ispita, pe Instagram.