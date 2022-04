Anamaria Ionescu: „Am fost transportată la un hotel Covid!” A plecat în vacanță, dar s-a trezit „blocată” în Italia!

Activitățile din sânul familiei, proiectele și aparițiile TV au fost puse pe pauză … pentru moment. Starea de sănătate o ține blocată pe Anamaria Ionescu în Italia! Nu e nimic grav, doar … Covid-19. Ceea ce se voia a fi un city-break alături de cele mai bune prietene s-a transformat într-o experiență mai puțin plăcută. S-a distrat, iar când să se întoarcă testul a arătat prezența virusului în organism. Și cum protocolul e protocol, soția lui Tudor Ionescu s-a conformat și s-a izolat, într-un hotel, în Roma. CANCAN.RO are declarațiile exclusive ale vedetei!

Temperaturile ceva mai prietenoase și dorința de a petrece timp cu persoanele dragi au determinat-o pe Anamaria Ionescu să rezerve un city-break. În Italia, țara puternic afectată de pandemia de coronavirus, dar care încă are un farmec aparte. Așa a crezut și soția lui Tudor Ionescu! Ceea ce avea să se întâmple nici prin cap nu-i trecea. Compania a fost minunată, cele mai bune prietene fiindu-i alături, activitățile, frumoase și ele, finalul escapadei … acela a fost neplăcut, dar și neașteptat. Un test Covid făcut în aeroport avea să-i strice starea. Era pozitivă!

Ana Ionescu, izolată la Roma

Rezultatul testului a surprins-o, dar nu a avut ce face. Anamaria Ionescu a fost nevoită să respecte procedura, iar acum este izolată într-un hotel Covid, în Italia. Din fericire, starea de sănătate este bună, iar virusul nu i-a adus și mai multe bătăi de cap. Din acest motiv, vedeta a fost deschisă și ne-a povestit, în exclusivitate, despre întreaga experiență: “Acest city-break pe care l-am făcut acum a fost un cadou, l-am tot amânat din cauza pandemiei. Biletele de plecare ni s-au anulat și acum, fix în săptămâna plecării, și am insistat să plecăm luând alte bilete, cu o altă companie de zbor.

Am ajuns la Roma, am avut vreme bună deși se anunță urâtă, o singură zi a fost cu ploaie și frig. A fost foooarte aglomerat, în Italia și-a revenit turismul; nu aveai unde să stai la Fontana di Trevi, am purtat masca în locurile aglomerate.

Înaintea zborului de întoarcere, pentru că nu am apucat să fac boosterul, am făcut un test – așa cum am făcut și la plecare și a fost negativ – doar că de această dată.. surpriză… a fost pozitiv. Mi s-a spus că trebuie să stau în izolare 10 zile, ca asta este regula în Italia. Am fost transportată la un hotel covid din aproprierea aeroportului. E un sentiment neplăcut, poate aș fi făcut față altfel daca nu era dorul de copil, dar mă gândesc că orice se întamplă cu un scop și poate uneori ne dăm seama ulterior că a fost spre binele nostru” , ne-a declarat Ana Ionescu în exclusivitate.

Sursă foto: Instagram.com