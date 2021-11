Tudor Ionescu, solistul trupei „Fly Project”, a împlinit, zilele trecute 40 de ani, ocazie pentru care soția sa, Ana, s-a pregătit din timp. Doar că „socoteala de acasă nu s-a potrivit cu cea din târg”, iar fosta prezentatoare TV s-a văzut nevoită să improvizeze ca să nu gafeze. CANCAN.RO are toate detaliile întâmplării mai mult sau mai puțin amuzante.

Pe 3 noiembrie, solistul trupei „Fly Project” și-a serbat ziua de naștere! Artistul a profitat de acest prilej și a lansat cel mai nou single numit „En Vogue”, drept cadou pentru fanii săi.

Artistul vrea să plece-n vacanță doar cu soția

Orele petrecute în studio, dar și promovarea noii piese îl țin „blocat”, pentru moment, în țară. Însă, de îndată ce se va mai elibera, Tudor are de gând să facă o mică escapadă alături de soția lui. Cel puțin un weekend.

„Nu am putut pleca chiar de ziua mea pentru că am lansat piesa. Însă, am ales să fac asta deci, a fost, clar, o chestie asumată. Vom pleca curând câteva zile undeva, în țară, doar noi doi”, ne-a declarat artistul.

Cadoul lui Tudor, blocat în vamă Poate până-n ziua-n care vor pleca în „city break” îi va ajunge și cadoul! Ana Ionescu s-a pregătit intens pentru ziua soțului ei, a făcut un mic research pe internet, a găsit exact ce-și dorea artistul și a plasat comanda. Și a așteptat, și a tot așteptat și, iată că ziua lui a trecut, iar cadoul tot n-a apărut. Motivul? Coletul e blocat în vamă, iar soția artistului a trebuit să improvizeze altceva pentru a nu strica evenimentul.

„Se spune ca planurile de acasă nu se potrivesc întotdeauna cu cele din târg sau cu realitatea, dacă e să ne luam după o vorbă din popor. Ei bine, de data asta i-am ales cadoul lui Tudor din afara țării și l-am comandat din timp… sau cel puțin așa credeam.

El a venit la timp, fix înainte de ziua lui, însă nu am reușit să îl ridic sau să îmi fie livrat, deoarece era necesar un cod, de care habar nu am avut. S-au schimbat legile, logistica vamală pentru statele non-UE și iată-ne aici, cu un pachet blocat în vamă, în care era mult-așteptatul cadou al lui Tudor.

Nu de el, ci de mine, pentru că eu știam de el și abia așteptam să ajungă. M-am descurcat să îi fac o surpriză pe ultima sută de metri, însă așteptăm pachetul, imediat ce obținem și codul solicitat”, ne-a dezvăluit Ana Ionescu.

Anamaria și Tudor Ionescu s-au căsătorit în 2015

Fosta prezentatoare a rubricii Meteo de la Antena 1, Anamaria Stancu, şi solistul formaţiei Fly Project, Tudor Ionescu, şi-au unit destinele în mod oficial, în luna septembrie a anului 2015.

Anamaria Stancu şi Tudor Ionescu formează însă un cuplu stabil de mai bine de 10 ani. Cei doi s-au cunoscut într-o studio de înregistrări, iar din acel moment şi până la ora actuală ei trăiesc o frumoasă poveste de dragoste. Pe 1 august 2017, Anamaria a născut o superbă fetiţă.

