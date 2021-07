Ana Ionescu, dezvăluiri despre căsnicia cu Tudor de la Fly Project: „Dacă nu ne-a despărțit nici pandemia, nimic nu o mai poate face”

De mai bine de 15 ani Ana Ionescu și Tudor de la Fly Project trăiesc o frumoasă poveste de iubire. De șase ani au spus cel mai important DA din viața lor și venirea pe lume a fiicei lor, Ilinca, a făcut ca tabloul să fie complet. Cu toate acestea, ca-n orice relație au existat și suișuri, dar și coborâșuri, dar au reușit să le depășească cu brio și să meargă pe același drum.

Ana Ionescu a făcut dezvăluiri despre relația pe care o are cu solistul de la Fly Project. Deși îi vedem atât pe social media, cât și la televizor că sunt foarte haioși, dar și că au o relație foarte apropiată, vedeta a recunoscut că lucrurile nu au stat bine tot timpul în relația lor.

Ana Ionescu: „Noi am trecut prin multe împreună, dar am ieșit mai uniți din orice problemă”

Soția artistului recunoaște că viața alături de Tudor nu a fost lipsită de obstacole, dar de fiecare dată au reușit să își rezolve problemele.

” Am zis că dacă nu ne-a despărțit nici pandemia, nimic nu o mai poate face. Dacă te iubești, te respecți, te susții, îl înțelegi pe celălalt când trece prin diverse stări. Noi am trecut prin multe împreună și de fiecare dată am ieșit mai uniți din orice problemă, pentru că am făcut echipă, nu a stat fiecare în colțul lui.

Nu am fost niciodată geloasă. Am avut și avem multă încredere unul în celălalt. A fost un singur caz în viața noastră care ne-a dăunat pe moment, dar ne-a apropiat pentru totdeauna. ”

