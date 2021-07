Cine este Ana Ionescu, noua prezentatoare de la Vorbește lumea. Nu este străină de micile ecrane

O nouă prezentatoare se va alătura găștii de la ”Vorbește lumea”, după plecarea Lorei. Este vorba despre Ana Ionescu.

Lora i-a fost alături lui Cove timp de cinci luni, în fiecare dimineață, dar a decis să părăsească echipa. Artista vrea să se ocupe de cariera muzicală, dar și de afacerea cu produse de beauty. În plus, Lora se ocupă și de un proiect important, filmul „Pup-o, mă 2”. (CITEȘTE ȘI: CUM A APĂRUT LORA ÎN PLATOU LA VORBEȘTE LUMEA, DUPĂ CE S-A ACCIDENTAT GRAV: ”SĂ SPERĂM CĂ NU E NEVOIE DE OPERAȚIE”)

După plecarea artistei, de luni până vineri, de la 10:30, în ajutorul lui Cove a venit o gașcă mare. Sore, Viviana Sposub, Theo Rose, Veverița și Coțofană sunt cei care aduc voia bună în platou. Recent, însă, o nouă vedetă s-a alăturat găștii de la Pro TV.

Ana Ionescu este noua prezentatoare de la ”Vorbește lumea”

Ana Ionescu s-a alăturată găștii de la Pro TV și nu este deloc străină de lumina reflectoarelor, după ce în trecut a prezentat rubrica ”Meteo” de la Antena 1: ”Sunt locuri în care te simți bine din primul moment și ți se confirmă sentimentul pe parcurs. Întotdeauna mă simt bine alături de echipa Vorbește Lumea, sunt oameni pe care îi cunosc de foarte mult timp și cu care acum sunt onorată să lucrez. Pentru mine, televiziunea este parte din viața mea, nu am regretat niciodată că am făcut pasul către ea și acum iată că revin, de data aceasta, ca prezentator al unei emisiuni de divertisment, plină de dinamism și culoare, din care oamenii își iau energia pentru o zi de lucru sau de vacanță”, a declarat Anamaria.

Fosta prezentatoare a rubricii Meteo de la Antena 1, Anamaria Stancu, şi solistul formaţiei Fly Project, Tudor Ionescu, şi-au unit destinele în mod oficial, în luna septembrie a anului 2015. Cei doi s-au cunoscut într-o studio de înregistrări, iar din acel moment şi până la ora actuală ei trăiesc o frumoasă poveste de dragoste. Pe 1 august 2017, Anamaria a născut o fetiţă, care i-a împlinit întru totul pe părinții ei. (VEZI ȘI: TUDOR IONESCU DE LA FLY PROJECT, TRANSFORMARE SPECTACULOASĂ! CUM A REUȘIT SĂ DE JOS 40 DE KILOGRAME. „NU MAI ÎMI E POFTĂ DE MÂNCARE”)

În 2010, însă, relația lor a fost la un pas să se sfârșească. Atunci, Tudor a călcat strâmb și și-a înțelat soția. Au fost momente grele pentru Anamaria Ionescu, care a decis atunci să se despartă de iubitul ei. Într-un final, însă, cei doi și-au dat seama că nu pot trăi unul fără celălalt și au reușit să treacă peste orice obstacol.

”Am stat despărțiți 5, 6 luni. A fost un an destul de greu, anul 2010. Tudor a luat-o pe altă cărare. A uitat să vină acasă într-o seară și s-a oprit la o altă casă, dar am trecut peste acel episod. A fost un an greu pentru mine, pentru că încercam să-mi dau seama ce s-a întamplat.

Mi-am dat seama că și eu am făcut foarte multe greșeli și am fost suficient de maturi încât să ne dăm seama că dragostea învinge. Am încheiat capitolul fără discuții, reproșuri. În acele 5, 6 luni cât am fost despărțiți, orice loc îmi aducea aminte de el. El a făcut pasul spre împăcare, dar timid. Până la urmă l-am ajutat și eu. A fost o împăcare în 2 reprize”, declara Anamaria Ionescu la Antena Stars.