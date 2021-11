Cum a reuşit Tudor Ionescu de la Fly Project să slăbească 40 de kilograme: „Acum 4 ani am început procesul”

Tudor Ionescu a şocat o ţară întreagă după ce a reuşit să slăbească 40 de kilograme. În cadrul unui interviu recent, artistul a dezvăluit cum a reuşit să scape de kilogramele în plus şi cum i s-a schimbat viaţa de atunci.

Invitat în cadrul emisiunii Showbiz Report de la Antena Stars, Tudor de la Fly Project a făcut mărturisiri despre transformarea sa radicală. Cântăreţul a explicat faptul că în acest moment îşi doreşte să pună înapoi 5 kilograme pentru a fi pe deplin mulţumit.

„Nu sunt bolnav, pentru cine crede acest lucru. Eu mă simt foarte bine cu mine, sunt conștient că am slăbit mai mult decât ar fi trebuit, dar ma gândesc să ma îngraș 5 kilograme” , a declarat Tudor Ionescu pentru Antena Stars.

Tudor Ionescu, despre cel mai dur mesaj primit

Artistul a vorbit şi despre faptul că a primit un val de comentarii dure, după transformarea prin care a trecut. Internauţii au presupus faptul că acesta are probleme de sănătate, ba chiar au început să îi pună întrebări.

„Nu pot să le spun mesaje răutăcioase, le-aș spune macabre. Unii dintre ei mi-au lăsat comentarii în care scriau că am cancer, acesta a fost cel mai dur mesaj pe care l-am primit”, a declarat artistul la Antena Stars.

În acelaşi timp, artistul a mărturisit faptul că a început procesul de slăbire în urmă cu 4 ani. În urmă cu un an însă, acesta a luat decizia de a renunţa la anumite alimente pe care le consuma foarte des.

„Acum 4 ani am început procesul de slăbire, dar până anul trecut am fost mai mult pe nemâncat carbohidrați, oscilam între 85-87 de kilograme. Astfel că anul trecut mi s-a pus pata și am zis ca trebuie să mai slăbesc. Am început sa fac schimbări în viața mea, să renunț la tot ce îmi face rău. Am eliminat carnea, până anul trecut mancam foarte mult. Toti prietenii mei care au renunțat la carne nu s-au văitat niciodată că se simt rău și am zis să încerc și eu. Este adevărat că am slăbit foarte mult, poate mai mult decât ar fi trebuit. Nu fac sport, dar am zis că o să încerc să fac mișcare. Acum am 60 de kilograme. Tot ce mi se întâmplă este pentru că de un an jumătate am început sa fac schimbări în viața mea”, a mai spus cântărețul.

Sursă foto: Instagram