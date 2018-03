Pentru a evita un nou scandal cu logodnica lui, care l-ar teroriza constant, Ionuț Luțu s-a întâlnit pe furiș cu sexy-impresara Anamaria Prodan. Omul de încredere al lui Gigi Becali i-a lăsat soției lui Laurențiu Reghecampf o pungă, după care s-a făcut nevăzut. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din România, vă prezintă, în exclusivitate, imagini de la inedita întrevedere dintre agent și “cancelarul” omului de afaceri.

Deși Laurențiu Reghecampf a plecat de la FCSB, Anamaria Prodan a rămas apropiată de clubul patronat de Gigi Becali. Nu are o relație aparte doar cu latifundiarul din Pipera, ci și cu Ionuț Luțu, “cancelarul” omului de afaceri. Recent, sexy-impresara și cel poreclit “Hagi” s-au întâlnit lângă Palatul de pe Aleea Alexandru, care aparține boss-ului grupării roș-albastre.

Anamaria Prodan a ajuns mai devreme față de ora stabilită. Ce-i drept, nu cu mult. Doar cu cinci minute înainte. Și-a umplut, însă, timpul liber cu o discuție la telefon. Într-un final și-a făcut apariția și Ionuț Luțu. Omul de încredere al lui Gigi Becali a scos din mașină o pungă voluminoasă, pe care a înmânat-o soției antrenorului de la Al-Wahda. (VEZI AICI: SEXY-IMPRESARA S-A POZAT GOALĂ, ÎN PAT!)

Anamaria Prodan și Ionuț Luțu au schimbat și câteva cuvinte, după care fiecare și-a văzut de treabă. Nu au stat prea mult timp împreună pentru că fostul fotbalist ar fi fost nevoit să dea explicații. Pentru că este arhicunoscut faptul că Iulia Roșca, iubita “cancelarului” lui Gigi Becali, este extrem de geloasă. “Hagi” a evitat, astfel, să fie, din nou, terorizat pentru că s-a văzut cu sexy-impresara.

Tocmai din acest motiv, Anamaria Prodan și Ionuț Luțu preferă să se întâlnească pe ascuns. Pe blat! Cei doi nu petrec deloc prea mult timp împreună, astfel că socotelile dintre ei se încheie rapid. Iulia Roșca nu are, însă, motive să fie geloasă pe întâlnirile dintre logodnicul ei și agentul de jucători. Chiar dacă, așa cum se poate observa din imaginile obținute de CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din România, impresara are o siluetă de invidiat.

În ciuda celor 45 de ani, Anamaria Prodan are un corp perfect. La întâlnirea cu Ionuț Luțu a optat pentru o ținută super-sexy. A profitat din plin de timpul frumos de afară și a ales hainele adecvate. S-a îmbrăcat într-un trening roșu, mulat pe corp, care i-a scos în evidență formele cu care l-a cucerit pe Laurențiu Reghecampf. (CITEȘTE ȘI: LUŢU SE „PUNE LA CASA LUI” CU BOMBA-SEXY! )

Ionuț Luțu, prieten cu Anamaria Prodan

Ionut Luţu este omul de bază al lui Gigi Becali, iar asta pentru că latifundiarul are deplină încredere în el. Deşi e despărţit de mamele copiilor lui, fostul fotbalist are grijă de aceştia şi îi vizitează oriunde sunt. Sportivul are o fată, pe nume Patricia, de 18 ani. Dar şi un băiat de numai 6 ani, pe nume Andreas Ionuţ. Cu Anamaria Prodan are o relație de profesională, dar și de prietenie.

Iulia Roşca a devenit cunoscută după relaţia pe care a avut-o cu fostul stelist Tibi Bălan. Dar şi pentru apariţia provocatoare din revista Playboy. Acolo unde a jucat o scenetă incitantă cu o altă femeie focoasă. De profesie manechin, bruneta a avut numeroase prezentări de modă pentru creatori celebri din România. (NU RATA: REGHE I-A FĂCUT SOŢIEI UN CADOU DE… 180.000 €!)