Anamaria Prodan, declarație bombă despre divorțul de Reghe: „Nu am mai apărut de multă vreme împreună”

Fiecare eveniment monden lasă în urmă și unele semne de întrebare referitoare la un cuplu sau altul din showbizul autohton. Iar Anamaria Prodan și Reghe nu fac excepție de la această regulă… nescrisă.

Totul este incitant, din acest punct de vedere, dacă ținem cont de faptul că Anamaria și Reghe nu au mai apărut împreună, de multă vreme, în România, soțul fiind ”prins” cu meseria de antrenor pe alte meleaguri. Firește că există zvonuri care transmit că relația dintre Anamaria Prodan și soțul său nu mai este una perfectă, dar impresara a ținut să pună punctul pe ”i”. Mai mult, concluzia ei a fost tranșantă.

„E adevărat că noi nu am mai apărut de multă vreme împreună, în România, și de aici, poate și bârfele despre o despărțire. Însă, suntem la fel de apropiați. Soțul meu antrenează în Dubai si îi este greu să vină în țara. Eu, în schimb, mă duc des la el și, în curând, vom pleca în America, în vacanță. În concluzie, suntem fericiți și nu ne pasă de gură lumii. Știți vorba aia… câinii lătra, caravana trece”, a conchis vedetă pentru WOWbiz.ro.

Ce dietă ține Anamaria Prodan

Anamaria Prodan este într-o formă fizică foarte bună și arată atât de bine după ce a ținut o dietă bazate doar pe lichide, care a făcut-o să piardă 15 kilograme.

„Eu dacă îmi doresc ceva nu-mi stă nimic în cale! Este o dietă prin care toţi sportivii mari ai lumii slăbesc. Nu am mai mâncat solid absolut nimic, doar sucuri. Nu e dificil, pentru că organismul de aia are nevoie. De vitamine. S-a curăţat tenul, am slăbit frumos. Am băut sucuri de spanac amestecat cu kale, cu ginger, cu portocale cu sucuri naturale. Aveam doi litri de suc, în ultima perioadă nici nu mai puteam să-l beau pe tot. Poate beam un litru pe zi. Şi apă, foarte multă apă. Aveam non-stop sucul în mână. Dacă mă opream undeva, îl puneam la frigider”, a declarat Anamaria Prodan Reghecampf.