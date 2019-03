Anamaria Prodan, ipostază de infarct! Sexy-impresara a fost surprinsă într-o fustă mini

Anamaria Prodan este o femeie sexy și nu ezită să se afișeze în ținute care să-i scoată în evidență formele de invidiat. Iar ultima fotografie postată de ea este dovada vie a faptului că soția lui Laurențiu Reghecampf se simte extrem de bine în pielea ei.

Anamaria Prodan ține la imaginea ei! Sexy-impresara are grijă de silueta ei, iar acest lucru se poate observa cu ochiul liber. Ultima fotografie publicată de soția lui Laurențiu Reghecampf pe contul ei de Instagram a tăiat respirația tuturor. Îmbrăcată într-o ținută ”all black”, cu o fustă mini și ciorapi plasă, Anamaria Prodan i-a făcut pe toți fanii să-și dea coate. (CITEȘTE ȘI: CUM A REUȘIT ANAMARIA PRODAN SĂ DEA JOS 15 KILOGRAME: ”ESTE O DIETĂ PRIN CARE TOŢI SPORTIVII MARI AI LUMII SLĂBESC”)

Anamaria Prodan, decizie radicală

De-a lungul timpului, Anamaria Prodan a scos bani grei din buzunare pentru a-și satisface toate poftele, dar și pentru a investi în diverse locuințe. Anamaria Prodan s-a asigurat că nu le lipsește absolut nimic copiilor ei, iar de acum înainte vrea să călătorească și să-și trăiască viața din plin. (CITEȘTE ȘI: ANAMARIA PRODAN, ÎMBRĂCATĂ DIN CAP PÂNĂ-N PICIOARE CU HAINE ȘI ACCESORII DE PESTE JUMĂTATE DE MILION DE EURO: ”MĂ RĂSFĂȚ CÂND AM OCAZIA”)

Acum stau în Dubai. Stăm ca nebunii. Din casa mea cobor la mall. Mamă, ce îmi place! Nimic mai frumos! Reghe antrenează acum în Dubai. Mai am un transfer, îl închei repede şi fug! (…) Mă distrează (n.r. stirile despre divort). Nu are instagram, nu are facebook, nu are nimic. Când mă vede că butonez se enervează foarte tare. Are două antrenamente pe zi, vine mort acasă. Eu pun poze. Arabii numai noaptea fac transferuri sau business. Ziua dorm.

Mie îmi place luxul, niciodată nu m-am ascuns. Numai în America închiriez casele. Am multe. Este cel mai sigur business. Nu mai cumpăr nimic de acum, mă distrez! Aşa suntem noi românii, strângem aşa în disperare. Am strâns cât să trăiască ei liniştiţi. Acum vreau să călătoresc iar. Înainte să fac copiii călătoream. Eu am o viaţă frumoasă!”, a declarat Anamaria Prodan într-o emisiune TV.