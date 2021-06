Anamaria Prodan, prima reacție după ce Laurențiu Reghecampf a confirmat divorțul: „A stricat totul, Reghe a aflat”

După ce Laurențiu Reghecampf a declarat că este adevărat că el și Anamaria Prodan divorțează, impresara a avut și ea o primă reacție și a negat, din nou, acest aspect.

Anamaria Prodan a făcut primele declarații după ce Laurențiu Reghecampf a mărturisit că, într-adevăr, cei doi divorțează. Impresara a vorbit la DigiSport despre acest aspect și a povestit că ea nu divorțează și nici nu a deranjat-o ce a spus (încă) soțul ei. Cu toate acestea, Anamaria Prodan a lăsat loc de interpretări, spunând că nu exclude nimic.

„Nu m-a deranjat ce a spus el. La noi, în familie, toată lumea se iubește ca pe Dumnezeu. Soțul meu e nr 1, familia mea e nr. 1. Nu mă interesează ce se scrie. Eu nu exclud niciodată nimic, dar în momentul ăsta, familia Prodan Reghecampf e prea puternică ca să facă jocurile altora. Și dacă familia asta divorțează, tot împreună o să fim și tot puternici o sa fim. Eu, Anamaria Prodan nu divortez, e ok? În rest, voi îl știți pe Laur că vorbește vreodată? Întrebați-l pe el. Acum e plecat din țară, dar când se va întoarce îl puteți întreba” a spus aceasta.

„Am cel mai șmecher bărbat din Europa”

Anamaria Prodan a plusat în declarații și a mărturisit că, pentru ea, Reghe este „cel mai șmecher bărbat din Europa și din lume”. Mai mult, impresara a povestit că, la nunta de cristal, o anumită persoană care nu fusese invitată a stricat totul, atunci când a apărut la eveniment.

„Ți se pare că am un bărbat de lăsat? Eu am cel mai șmecher bărbat din Europa, din lume chiar. Eu am vrut să-i organizez o petrecere surpriză, cu ocazia nunții de cristal, dar cineva, care nu era pe listă, dar s-a strecurat cumva, a stricat totul. Iar Reghe a aflat. Ca să vezi cum sunt oamenii.

Noi suntem un cuplu unic în lume. manager și antrenor, amândoi la nivel intenațional, mai ales într-o țară în care familiile noastre sunt puternice” a mai spus impresara.