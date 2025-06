Anamaria Vaida, fosta ispită de la Insula Iubirii, dezvăluiri uluitoare după moartea Teodorei Marcu: ”Atâția ani, el a păstrat această obsesie”

La nici 24 de ore de când Teodora Marcu, fosta concurentă de la Insula iubirii a fost omorâtă de fostul iubit, tot mai multe persoane publice se declară șocate de tragedie, de la cei care au cunoscut-o până la vedete și artiști. Printre aceștia se numără și Anamaria Vaida, fosta ispită de la Insula iubirii. Cele două au participat la emisiune în același sezon. Roșcata a oferit o serie de declarații șocante despre calvarul prin care trecea tânăra de 23 de ani.

Sâmbătă, 31 mai, Teodora Marcu, fosta concurentă de la Insula iubirii, a fost omorâtă cu 4 glonțe de pistol de fostul ei iubit, Robert Lupu, pe o stradă din cartierul rezidențial Cosmopolis. Cei doi au format un cuplu pe vremea când tânăra avea 14 ani, însă călăul nu se putea obișnui cu gândul că Teodora avea o familie fericită cu Alex Marcu.

Timp de mai mulți ani, bărbatul de 49 de ani a continuat să o urmărească pe Teodora, să o amenințe și să îi facă viața un calvar. Potrivit Gândul.ro, înainte să comită crimă, pe numele acestuia aexistau trei ordine de protecție – două dintre ele fiind pe numele Teodorei.

În spațiul public, mai multe vedete, artiști și oameni influenți au tras un semnal de alarmă în ceea ce privește violența și abuzurile la care sunt supuse unele femei. În exclusivitate pentru CANCAN.RO, Anamaria Vaida, fosta ispită în sezonul în care a participat și Teodora Marcu, a oferit detalii tulburătoare despre situația în care se afla tânăra și familia sa. Separat de mărturisirile sale de pe social media, aceasta se declară revoltată și șocată de faptul că – de mai mulți ani – criminalul, Robert Lupu, zis Wolf, făcuse o obsesie pentru fosta concurentă de la Insula iubirii, obsesie asupra căreia a pierdut controlul.

Anamaria Vaida, fosta ispită de la Insula iubirii/sursă foto: InstagramAceasta susține că i-a cunoscut povestea și calvarul prin care trecea. Era constant amenințată și urmărită de cel care urma să-i devină călău. Anamaria Vaida susține nu de puține ori a sesizat agresivitatea bărbatului, în special pe rețelele de socializare, acolo unde – în timpul emisiunii Insula iubirii – apăreau imagini cu Teodora și soțul ei, Alex Marcu.

”De aseară de când am aflat sunt în stare de șoc. Mi se pare ireal. Și mai ales pentru că am și cunoscut-o în sezonul 6. Nu am interacționat în mod direct cu ea, dar am văzut-o o fată finuță, tânără și firavă…. încă de atunci se știa că a avut o relație cu un om care a făcut o obsesie pentru ea după despărțirea lor. Nu vreau să comentez acest subiect…. cert este că mai vedeam încă de atunci comentarii de la el la diferite articole în care ea apărea, în care arunca cu vorbe cu și despre ea.

Sunt șocată și terifiată cum în plină stradă, în plină zi, fără pic de regret, acest animal a putut să ia 2 vieți fără să se uite înapoi… terifiată cum atâția ani de zile el a păstrat această obsesie în el, care a mocnit într-atâta încât să îl împingă la acest act… Eu cred… că el și-a dorit să „fie cu ea” indiferent cum… Din păcate sunt atâtea cazuri de genul acesta și nu se face nimic și e și mai șocant când cunoști persoana în cauză… după emisiune nu am păstrat legătura nici cu ea nici cu Alex.

Doar am felicitat-o după ce a născut fetița cu care era gravidă în perioada emisiunii. De curând citeam un articol în care scria că este din nou gravida și mă bucuram pentru ea…

De aseară sunt piele de găină, șocată și am o stare de frică așa, nu vreau să mă gândesc la trauma suferită de fetița ei. Multă putere familiei și lui Alex, pentru că fetița are acum mai mult ca oricand nevoie de tatăl ei”, a fost mesajul postat de Anamaria Vaida, fosta ispită de la Insula iubirii.