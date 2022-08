Anca Dinicu a vorbit despre afacerea care i-a scăpat ”printre degete”: ”Am investit ceva bani”

Înainte de pandemie, Anca Dinicu a avut un plan de afacere bine pus la punct. A investit ceva bani, însă mama ei a fost cea care i-a spus să-și vadă de treabă. Iată în ce a investit actrița, dar și cum a fost pe punctul de a dat lovitura în afaceri!

Invitată în podcastul lui Mihai Morar, Anca Dinicu a vorbi despre afacerea pe care voia să o înceapă înaint de pandemie. Actrița iubește animalele de companie, motiv pentru care s-a decis să investească o parte din bani în hăinuțe și accesorii pentru câini:

”Norocul meu în pandemie a fost că am avut banii de la Netflix, că altfel, nu știu… I-am pus deoparte, am vrut să fac o afacere. I-am spus mamei și ea mi-a spus: ”Anca, a făcut cineva din familia noastră vreo afacere? Faci tu?”. Așa este mama, este foarte rațională. Știe că sunt amețită.

Voiam să-mi fac o facere cu hăinuțe pentru căței. Am doi căței și am primit niște hăinuțe cu niște maimuțoaie pe spinare. Când ieșeam cu ei afară toată lumea mă întreba de unde sunt.

Am investit ceva bani, am comandat haine, m-am dus în Dragonul Roșu și am luat maimuțoaie. Am luat și ochelari de soare. Umrătorul pas era să caut o croitoreasă, însă m-am oprit.”, a spus Anca Dinicu în podcastul Fain și Simplu.

Deși s-ar spune că mama ei a fost cea care ”i-a tăiat aripile”, Anca Dinicu este de părere că sfaturile venite din partea ei au avut ca scop să o trezească la realitate și să o aducă cu picioarele pe pământ. Mama actriței a fost mereu lângă ea și a susținut-o în tot ceea și-a dorit să facă:

”Mi se pare că mă scutură și mă pune mereu cu picioarele pe pământ. Când am sunat-o pe mama să-i spun că am intrat la UNATC (Facultatea de Teatru) la buget, a zis ”Hai, Anca, termină cu prostiile”. Nu m-a crezut pentu că eu dădusem la Spiru și picasem. Practic, am dat la privat și am picat, iar la stat am luat”, a mai spus Anca Dinicu.