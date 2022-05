Anca Neacșu, ex-ASIA, a depus actele de divorț. Care este motivul pentru care vrea să se despartă de soțul turc

Fosta membră a trupei ASIA, Anca Neacșu, în vârstă de 46 de ani, a decis să divorțeze de soțul ei, Serkan Yaman. Care este motivul pentru care cântăreața a vrut să se despartă de soțul ei care are cetățenie turcă.

Potrivit portalului instanței de judecată, Anca Neacșu a fost cea care a înaintat divorțul de soțul ei, Serkan Yaman, după 10 ani de căsnicie. Cei doi s-au căsătorit în Turcia în anul 2012 și au trăit acolo împreună.

Motivul pentru care Anca și-a dorit să divorțeze

În cadrul unui interviu acordat recent, fosta solistă a trupei ASIA, a mărturisit că decizia de a se separa a fost una de comun acord, însă momentan nu a oferit mai multe detalii despre motivul care a dus la destrămarea căsniciei dintre ea și Serkan Yaman.

”Da, este adevărat. De acum înainte, fiecare pe drumul lui. Am decis amândoi că așa este mai bine. Am fost căsătoriți 10 ani. Atât am de comentat”, a declarat Anca, pentru Antena Stars.

Anca Neacșu, la un pas să aducă pe lume un copil

Anul trecut, pe vremea aceasta, Anca Neacșu povestea că relația dintre ea și Serkan merge foarte bine. Ba mai mult, cei doi se gândeau să aducă pe lume un copil.

Anca și Serkan au fost stabiliți în Turcia mulți ani, iar recent s-au mutat în România, pentru a-și vedea fiecare de proiectele sale. Anca își reluase proiectele muzicale, iar soțul ei se ocupa de afacerea pe care o aveau împreună, și la care îl ajuta și ea, bineînțeles.

Ea povestea că niciodată nu au fost despărțiți sau certați în acești ani de mariaj, dar iată că la doar un an vestea șoc e că aceștia divorțează.

”Noi suntem în România de 4 ani. Mai plecăm din când în când și în Turcia. Facem amândoi naveta. Amândoi plecăm tot timpul, este afacere de familie. Mie îmi place. Nu am stat despărțiți, certați, mereu am plecat împreună. Suntem de nouă ani împreună. Mai mult el ține minte decât mine. Îmi doresc concerte și am un proiect în capul meu. Îmi doresc să prezint o emisiune”, spunea Anca Neacșu, la vremea aceea.

