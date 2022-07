Anca Neacșu, ex-ASIA, a dezvăluit motivul pentru care divorțează, după 10 ani de căsătorie

Anca Neacșu (46 de ani), fosta componentă a trupei ASIA, a dezvăluit motivul principal pentru care a ales să divorțeze de soțul ei, Serkan Yaman, după zece ani de căsătorie. Chiar dacă au ales să își țină viața privată departe de ochii curioșilor, artista a decis să vorbească deschis despre decizia lor.

Anca Neacșu, artista în vârstă de 46 de ani, fosta membră a trupei ASIA, și soțul ei de origine turcă, Serkan Yaman, au decis să divorțeze, după zece ani de mariaj. În cadrul unui interviu, impresarul cântăreței a dezvăluit care este motivul principal pentru care au ales să se separe legal.

Potrivit mărturisirilor sale, Anca Neacșu și soțul ei au luat această decizie împreună. Impresarul artistei a povestit că decizia nu a fost luată brusc, ci distanțarea relațională dintre ei s-a produs în timp. Pasiunea ar fi dispărut, iar divorțul decurge fără probleme.

„Nu s-a întâmplat nimic brusc, s-au răcit relațiile, în timp, așa cum se întâmplă în multe relații. S-au înțeles foarte bine ca oameni, dar, ca iubiți, a dispărut pasiunea. Este un divorț între doi oameni deștepți, cerebrali. Oamenii deștepți sunt deștepți și la nuntă și la divorț. Lucrurile decurg liniștit, fără probleme, fără șocuri”, a spus impresarul artistei pentru Ego.

Chiar în cadrul unei emisiuni de la Antena Stars, Anca Neacșu a mărturisit că mariajul lor a ajuns la final: ”Da, este adevărat. De acum înainte, fiecare pe drumul lui. Am decis amândoi că așa este mai bine. Am fost căsătoriți 10 ani. Atât am de comentat”.

Anca Neacșu și soțul se mutaseră în România

Anca și Serkan au fost stabiliți în Turcia mulți ani, iar, recent, s-au mutat în România, pentru a-și vedea fiecare de proiectele sale. Anca își reluase proiectele muzicale, iar soțul ei se ocupa de afacerea pe care o aveau împreună, și la care îl ajuta și ea, bineînțeles.

Ea povestea că niciodată nu au fost despărțiți sau certați în acești ani de mariaj, dar iată că la doar un an a venit vestea că divorțează.

”Noi suntem în România de 4 ani. Mai plecăm din când în când și în Turcia. Facem amândoi naveta. Amândoi plecăm tot timpul, este afacere de familie. Mie îmi place. Nu am stat despărțiți, certați, mereu am plecat împreună. Suntem de nouă ani împreună. Mai mult el ține minte decât mine. Îmi doresc concerte și am un proiect în capul meu. Îmi doresc să prezint o emisiune”, spunea Anca Neacșu, la vremea aceea.