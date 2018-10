Anca Neacșu, ex-ASIA, cântă la nunți: ”Se urcă pe mese și-mi cer să le cânt…”

Anca Neacșu, ex-ASIA, cântă la nunți și la alte diferite evenimente de acest gen, iar mărturisirea nu îi provoacă remușcări. Foarte mulți artiști, români sau străini, declară vedeta, preferă să își suplimenteze veniturile în acest fel. În consecință, Anca nu are niciun fel de rețineri artistice în a presta acolo unde este invitată. Vedeta a acordat un interviu pentru libertatea.ro și a insistat asupra ideii că nu este nimic jignitor în a cânta la nunți.

Și nu este vorba numai de petrecerile organizate cu ocazia căsătoriilor. Botezuri, evenimente în aer liber organizate de primării, diferite spectacole – Anca Neacșu spune că mnu refuză nimic din ceea ce i se oferă.

„Eu? Vai de mine! Merg să cânt oriunde. La tot felul de evenimente merg, nunți, botezuri, evenimente în aer liber, primării, săli de sport, absolut tot. Să vezi la nunți, apropo, Mariah Carey cântă la nunți, la fel Celine Dion! Eu niciodată în viața mea nu merg pe criteriul că nu cânt pe la nunți sau botezuri”, ne-a mărtuirisit Anca.

CITEȘTE ȘI: ANCA NEACŞU A REVENIT ÎN ROMÂNIA, DUPĂ PATRU ANI DE ZILE! CUM ARATĂ ACUM FOSTA MEMBRĂ A TRUPEI ASIA

Anca Neacșu, ex-ASIA, cântă la nunți. Dar nu are încă o piesă în limba turcă

Anca Neacșu a mărturisit că poate să abordeze aproape orice gen muzical. Le cântă fanilor melodiile preferate, însă nu are nici o piesă în turcă, a doua sa limbă.

„Să-mi fie rușine. Nu am avut până acum o piesă în limba turcă. Eu vorbesc turca, am devenit și cetățean turc și să-mi fie rușine că nu am cântat până acum niciodată. (…) Numai că, la nunți, lumea mă cheamă de obicei pentru piesele A.S.I.A. Se urcă pe mese și-mi cer să le cânt «Dă-mi nopțile înapoi» și «Garsoniera». Adrian Ordean este compozitorul pieselor și mi-a dat acceptul”, a declarat Anca Neacșu pentru libertatea.ro.

CITEȘTE ȘI: ITI MAI AMINTESTI DE ANCA NEACSU, FOSTA MEMBRA A TRUPEI ASIA? CUM ARATA ACUM!