Anca Serea, mărturisiri emoționante după ce a devenit mămică pentru a șasea oară: ”Este o fetiță foarte, foarte cuminte”

Anca Serea a adus pe lume miercuri, 14 august, o fetiță perfect sănătoasă. Vedeta a făcut și mărturisiri emoționante, la o zi după ce adevenit mămică pentru a șasea oară.

Miercuri, 14 august, Anca Serea a devenit mămică pentru a șasea oară. Vedeta a adus pe lume o fetiță perfect sănătoasă, prin cezariană și este în culmea fericirii. Pe holurile clinicii Sanador din Capitală, au așteptat cu sufletul la gură, soțul și copilașii Ancăi Serea ca să o cunoască pe micuța Leah Maria.

La o zi după ce a devenit mămică pentru a șasea oară, Anca Serea le-a mărturisit fanilor cum se simte, dar și cum este micuța Leah Maria. (CITEȘTE ȘI: CE NUME CIUDAT A ALES ANCA SEREA PENTRU AL ȘASELEA COPIL!)

“Bună dimineaţa, dragilor! Eu şi micuţa Leah vă pupăm şi vă dorim să aveţi o zi grozavă! E o fetiţă foarte, foarte cuminte şi m-a lăsat să dorm aproape toată noaptea. Şi în curând o veţi întâlni şi pe ea. Vă pupăm de aici de la clinică. Să aveţi o zi super bună”, a spus Anca Serea pe Instagram.

Anca Serea nu s-a supărat pe criticii ei

În vârstă de 38 de ani, Anca Serea a subliniat că, deși a fost jignită de unii dintre internauți, ea nu s-a supărat pentru că și-a învățat lecțiile din trecut. (NU RATA: ANCA SEREA, IMAGINI INCENDIARE. CE A FĂCUT VEDETA ÎN LIFT)

“Nu e nimic mai frumos decât să ai copii, dorința de a face lucruri bune vine de la ei. Au fost opinii în online, dar nu m-au supărat, ar fi culmea la vârsta și experiența mea. M-au numit: «cloșcă», «iepuroaică», «doamna Bamboi». Bunicii și părinții noștri considerau că e normal să procreezi. Eu niciodată nu m-am gândit la partea financiară, conectată de bani. Sunt convinsă că va fi foarte greu”, a declarat vedeta în cadrul emisiunii “La Măruță”.

Anca Serea s-a confruntat și cu o anemie însă, cu ajutorul medicilor, a reușit să se stabilizeze.

“Sunt foarte activă, deși sarcina asta nu a fost cea mai bună din punct de vedere al sănătății. Am probleme cu o anemie severă, dar am reușit, împreună cu medicii, să o stabilizăm… Nu e ușor, dar e foarte frumos. Am chemat ambulanța de două ori, am avut tensiunea mică, am anunțat târziu și familia despre sarcină”, a mai povestit soția lui Adi Sînă.