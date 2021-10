Anca Serea se pregătește să devină din nou mămă: ”Am un tratament prescris de medic...”

Nu mai este un secret faptul că Anca Serea iubește copiii. Este mama a șase copii, însă nu are de gând să se oprească aici. Anca Serea se consideră norocoasă și binecuvântată de Dumnezeu. Chiar dacă are probleme de sănătate, vedeta a luat toate măsurile necesare pentru a se asigura ca următoarea sarcină va decurge ca la carte.

Anca Serea și Adi Sînă formază unul din cele mai solide cupluri din lumina reflectoarelor, iar această ”imagine” rămâne valabilă și în confortul căminului.

(VEZI ȘI:ANCA SEREA ȘI ADRIAN SÎNĂ, DESPRE VIAȚĂ DE CUPLU! CUM SE BUCURĂ DE MOMENTELE ÎN DOI. „NU ESTE SUFICIENT SĂ ÎI SPUI UNUI OM CĂ ÎL IUBEȘTI”)

Anca Serea a avut ceva probleme medicale cu o anemie severă, însă nu a renunțat la idea de a deveni mamă pentru a șaptea oară. Are mare încredere în divinitate și lasă totul în voia lui Dumnezeu:

”Întotdeauna am zis că-mi plac copiii, cred că e mai mult decât evident lucrul acesta. Îmi doresc să mai facem copii, dar acum cum o vrea Dumnezeu. Nu e nimic senzațional, am o anemie, o problemă de sănătate, dar sunt convinsă că totul se va rezolva. Am un tratament prescris de medic, este un tratament susținut. Deocamdată mă simt bine”, a declarat Anca Serea, pentru Click.ro.

Anca Serea, deranjată de speculațiile făcute pe seama religiei sale

Anca Serea a ales să devină mamă de șase ori, iar asta a dus la nașterea speculațiilor legate de religia sa, unii oameni spunând că ar face parte dintr-o sectă. Prezentatoarea TV s-a declarat profund deranjată, iar pentru a pune capăt speculațiilor, Anca Serea a dezvăluit pe blogul său cum stau lucrurile privind acest subiect sensibil:

(VEZI ȘI:DESPĂRȚIRE DUREROASĂ PENTRU ANCA SEREA! DAVID, FIUL CEL MARE, A PLECAT DE ACASĂ. „NU ÎL VOI MAI VEDEA ÎN FIECARE ZI…”)

”Am primit nu o dată întrebarea dacă sunt sectantă, pentru că am ales să fiu mamă nu a unui singur copil, ci a șase. Sunt o persoană normală, ca și voi, căreia pur și simplu îi plac copiii și adoră să fie mamă. Dar religia nu este un subiect de discuție.

Mi s-a întâmplat în decursul carierei mele să primesc o mulțime de întrebări pe această temă, uneori formulate sub formă de reproșuri sau acuzații. Deși, am ajuns să nu mă mai las afectată de ele, nu neg faptul că mă deranjează că atât de mulți oameni se gândesc la aceste lucruri și sunt atât de interesați de religia mea”,

Sursa foto: Arhiva CANCAN