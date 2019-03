Anca Serea și Adi Sînă, ceartă în public: „Vrei să vadă toată lumea cine ești tu, de fapt?!”

Anca Serea și Adi Sînă sunt împreună de aproape opt ani și căsătoriți de aproape patru. Deși cei doi se înțeleg foarte bine și se sprijină reciproc, mai există și certuri, ca în orice cuplu, lucrurile nu au cum să fie numai lapte și miere.

Motivul pentru care s-a declanșat o adevărată ceartă în public a chiar numele vedetei, Adi i-a atras atenţia că nu îşi folosesşte numele din buletin, care s-a arătat uşor deranjat că soţia încă refuză să-şi spună numnele adevărat. Bruneta, care în acte a luat numele soţului, a rămas pentru cei care o cunosc de pe micul ecran tot Anca Serea. „De ce spui că te cheamă Anca Serea? Mă uitam zilele trecute la televizor şi am văzut o reclamă în care Anca Serea recomanda un şampon. Vrei să le arăt eu buletinul tău, să vadă toată lumea cum te cheama? Nici măcar Anca Serea Sînă, ci doar Anca Sînă… păi unde e mândria mea?„, a fost reacţia solistului într-o discuţie pe care cei doi au purtat-o pentru un nou epidoD al vlogului lor.

Prezentatoarea tv a explicat că în scenariul reclamei era pevăzut să se prezinte cu numele cu care o ştie toată lumea.

„Am avut norocul că am crescut într-un orășel mic”

Anca Serea a fost un copil modest și cuminte. Iar vedeta susține în fața camerelor de luat vederi, zâmbitoare, că este la fel de cuminte și acum. Fiind crescută într-un oraș foarte mic, de provincie, Anca a avut parte de o copilărie absolut normală, chiar de o simplitate pe care, în această perioadă modernă, alți copii nu ar aprecia-o. (VEZI ȘI: AVEM DECIZIA INSTANȚEI. ANCA SEREA A CÂȘTIGAT PROCESUL PENTRU O PARTE DIN MOȘTENIREA FOSTULUI SOȚ!)

„Când eram copil, eram foarte cuminte. Ca și acum. Am avut norocul că am crescut într-un orășel mic, de provincie, iar lucrurile se întâmplau altfel. Am fost foarte implicată în tot ceea ce înseamnă școală, am fost foarte cuminte. Mă jucam, făceam to felul de păpuși textile, găteam pentru păpuși, o făceam pe doamna învățătoare pentru păpuși, eram învățătoarea celorlalți copii.”, a mărturisit recent Anca Serea.