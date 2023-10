Anca Serea trebuia să se opereze, dar este nevoită să amâne intervenția chirurgicală: „Mai bine să mergeți la medic când aveți primele dureri”

În cadrul unei intervetii televizate, Anca Serea a vorbit atât despre starea sa de sănătate, cât și despre motivul pentru care a amânat operația. Soția lui Adi Sîna a adăugat, cu această ocazie, un mesaj pentru toți cei care simt că ceva este în neregulă cu corpul lor: să meargă la medic, nu să-și caute singuri tratament.

Celebra prezentatoare TV suferă de apendicită și trebuie să se opereze pe cât de curând se poate, dar mai are de făcut o serie de analize. Nu se teme de intervenția chirurgicală pentru că știe că este pe mâini bune, spunând:

„Nu, încă nu. Medicul spune că săptămâna viitoare. Mai trebuie să facem o serie de analize care se fac din cauza anesteziei și după aceea o să alegem o zi. Mă doar un pic, dar sunt ok supraviețuiesc. Nu, nu am emoții. Sunt niște oameni calificați, sunt sub supravegherea lui Dumnezeu și nu am de ce să am emoții, e o operație banală”, a spus vedeta la Antena Stars.

Cum se simte Anca Serea înainte de operație

Are o stare suportabilă, dar întreaga experiență a făcut-o să învețe că este extrem de important să mergi la medic de la primele simptome. Ca urmare, îi sfătuiește și pe alții să renunțe la căutările pe Internet și la părerile celor care nu sunt specialiști:

„Sunt ok, nu am nicio stare. Eu nu sunt un exemplu bun în sensul acesta categoric, dar cel mai bine să mergeți la medic când aveți primele dureri, indiferent ce înseamnă asta, pentru că poate ne gândim să luăm după ureche sau la sfatul unei farmaciste sau mai rău de pe Internet, dar eu sunt norocoasă pentru că am găsit o echipă de medici care m-au supravegheat”, a adăugat prezentatoarea TV pentru sursa citată.

Care este secretul căsniciei de durată cu Adi Sîna

Anca Serea (42 de ani) și Adi Sîna (46 de ani) sunt împreună de mai bine de 12 ani și au patru copii împreună, pe nume: Noah, Ava, Moise și Leah. Cei doi formează unul dintre cele mai longevive cupluri ale showbizului românesc și au depășit chiar și episodul de acum doi ani, când păreau aproape de divorț. „Vindecați”, au spus secretul care i-a făcut să rămână aproape:

„Cred că în ultimii doi ani atât eu, cât și Adi ne-am maturizat foarte mult și chiar dacă mai greșim uneori, pentru că a greși e omenește, cred că ce ne ține împreună e faptul că avem o familie atât de frumoasă, că încă ne mai iubim mult și că mai există pasiunea aia.

Mă enervează și mă supără, nu îi răspund la telefon zile în șir sau ore. Da, mi se întâmplă și d-astea. Eu vreau să fiu sinceră! El mă ia așa cu binișorul”, spunea, în urmă cu câteva luni, la Teo Show.

