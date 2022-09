Anca Serea și Adi Sînă au trecut prin momente incredibil de grele zilele trecute. După ce Leah, fiica cuplului, a luatt un virus și s-a și recuperat între timp, Moise, fratele său mai mare, a fost „lovit” și el de gastroenterocolită. CANCAN.RO a luat legătura cu Anca Serea care a dezvăluit, în exclusivitate, că pericolul major a trecut, însă a spus și cum gestionează situația, atunci când cei șase copii ai cuplului se îmbolnăvesc simultan.

Moise (6 ani), fiul Ancăi Serea și al lui Adrian Sînă a trecut prin momente mai puțin plăcute zilele trecute. Totul a pornit după ce Leah (3 ani), sora sa, a contractat un virus, dar aceasta, având o greutate mai mare pentru vârsta ei, după spusele Ancăi, s-a recuperat mai rapid.

Totuși, Moise chiar dacă este mai mare cu aproximativ trei ani decât Leah, nu a fost atât de norocos și s-a „luptat­” mai multe zile cu gastroenterocolita de care a suferit, așa că a avut nevoie de supraveghere permanentă, dar și de tratament recomandat de medici.

„Moise întotdeauna a fost mai sensibil”

Apele par mai liniștite acum, așa că Anca Serea a detaliat, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, momentele de tensiune prin care a trecut recent.

„Toată lumea e bine acum, am trecut de pericolul mare, ne-am revenit. A luat un virus, mai întâi surioara lui mică, Leah.

Nu știm, de la un loc de joacă, nu știm de unde exact. Și a făcut o gastroenterocolită foarte urâtă, cu scaune moi, cu vărsături, cu stare febrilă, cu somnolență…

Leah e bine, ea a scăpat mai repede. Ea a avut săptămâna trecută, dar având o greutate măricică și fiind foarte OK pentru vârsta și înălțimea ei… Moise întotdeauna a fost mai sensibil.

Ea a trecut mai repede prin acest proces, adică după trei zile a fost OK”, a mărturisit Anca Serea, în exclusivitate, pentru CANCAN.RO.

(VEZI ȘI: Anca Serea, adevărul despre relaţia cu soacra sa. Cum se înţeleg cele două)

„Pe mine m-a speriat că dormea foarte mult”

Despre Anca Serea s-ar putea spune inclusiv că este o femeie extrem de curajoasă. Rămasă văduvă la 30 de ani și având deja, în perioada aceea, doi copii – pe Sarah și David, bruneta a depășit momentul, iar câțiva ani mai târziu l-a întâlnit pe Adi Sînă, cu care are în prezent alți patru copii – Noah, Ava, Moise și Leah.

Îmbolnăvirea recentă a lui Moise a dat mari bătăi de cap cuplului Adi Sînă-Anca Serea, iar cea din urmă a și dezvăluit cum s-a manifestat gastroenterocolita în cazul micuțului în vârstă de doar șase ani.

„N-a mâncat aproape nimic, în afară de probiotice și tratamentul, să zicem, indicat de doctori și multe lichide. Și asta m-a speriat pe mine.

Chiar începând de ieri seară și-a revenit, Slavă Domnului. E încă sub tratament, trebuie să i se refacă flora. Fiind foarte mici, îți dai seama că nici nu poți să le administrezi medicamente foarte multe.

Că nu le iau, mai ales când ai senzația asta de vomă… tu, ca om mare ești slăbit. Pe mine m-a speriat că dormea foarte mult. Dar în rest a mai trecut prin episoade urâte, unele și mai grave, din păcate”, a mai spus Anca Serea, în exclusivitate, pentru CANCAN.RO.

„Bine că se întâmplă destul de rar”

Referitor la posibila îmbolnăvire a celor 6 copii simultan, Anca Serea a detaliat cât de complicate devin lucrurile în acel moment.

„Îți dai seama, e foarte greu, mai ales când ești mamă, când ești femeie. Bărbații sunt mai puternici. Adi mă încuraja tot timpul, a fost alături de noi și ne-a zis că zis că o să treacă, o să fie bine, dar oboseala și nopțile pierdute… ieri a mai făcut și febră destul de mare, dintr-o dată am stat și l-am împachetat. A făcut 39 și.

E complicat, când sunt bolnavi toți e cumplit. Dar mamele știu bine că se întâmplă destul de rar. Ei oricum au o imunitate foarte puternică și uite, spre exemplu, nu au făcut COVID deși noi ne-am expus, nu i-am protejat așa.

În general nu au fost niște copii bolnăvicioși, din contră”, ne-a mai spus soția lui Adrian Sînă.

(NU RATA: Anca Serea, singură la festivitatea de deschidere a noului an școlar. Cum motivează absența lui Adi Sînă:„Din păcate…”)

„Eu am vrut să trag un semnal de alarmă”

Anca Serea a continuat seria dezvăluirilor și a vorbit despre efectele pe care le-ar putea avea expunerea în mediul online asupra copiilor.

„Noi suntem niște oameni foarte credincioși. Cred că expunerea copiilor, într-o anumită limită, se atrage de la sine când ești persoană publică. Dar același respect îl am și pentru oamenii care nu vor să-și arate copiii, cumva trebuie să fie un echilibru. Comunitatea mea este făcută 90 și ceva %, un procentaj foarte mare, de femei și mămici și, din contră, am simțit o susținere foarte, foarte, foarte mare și, dacă-ți vine să crezi, într-un procentaj la fel de mare oamenii cred că trăiesc și ei aceeași problemă pe care am avut-o și noi de sănătate cu ei.

Adică fie că sunt adulți, fie că sunt copii. Efectiv, de când au început școlile, cred că este un soi de val foarte mare, o explozie de cazuri.

Și eu am vrut să trag un semnal de alarmă că, în continuare, igiena mâinilor și o alimentație corectă și să nu stăm așa claie peste gramadă deși eu nu le-am refuzat asta, am dus copiii peste tot, adică suntem foarte activi, cred că e important să o respectăm în continuare.

Regulile alea pe care le repectam la COVID ar trebui să existe în continuare mai ales pentru ăștia care sunt mici”, a mai continuat Anca, pentru CANCAN.RO.

„Erau disperați pentru că sistemul medical de acolo este praf”

Soția lui Adi Sînă a menționat chiar și fapul că, la un moment dat, a furnizat în mediul online tratamentul pe care ea l-a primit din partea medicilor pentru copiii săi, tocmai pentru a-i ajuta pe cei aflați în nevoie.

„Chiar la un moment dat am și pus tratamentul indicat de medicul meu cu specificația de a-și consulta fiecare medicul, în parte, dar era foarte multă lume, spre exemplu, care era în străinătate, în Belgia, în Franța și erau disperați pentru că sistemul medical de acolo este praf și nu găsesc loc unde să se ducă, n-au programări, nu-i bagă în seamnă și spuneau «Băi, te rog frumos, dă-ne și nouă ce ia copilul tău» și am făcut o postare în care am apărut cu indicațiile medicului”, a încheiat Anca Serea.

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.