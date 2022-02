Anca Țurcașiu a dezvăluit secretul unei siluete de invidiat. Cum se întreţine la 51 de ani

În ultimii ani, viaţa Ancăi Țurcașiu s-a schimbat radical. Artista a trecut printr-un divorţ dureros, însă a găsit puterea să meargă mai departe. Vedeta a trecut prin câteva transformări şi în ceea ce priveşte fizicul său. A slăbit câteva kilograme şi a apelat la ajutorul medicului estetician pentru un ten perfect.

În cadrul unui interviu recent, Anca Ţurcaşiu a dezvăluit că este pregătită să iubească din nou. Mai mult, artista mărturiseşte că nu este greu de cucerit.

„Toată viața am fost. Și sunt. Este absolut normal. Nu sunt greu de cucerit, nu știu. Sunt foarte atentă la ce mănânc, la somn, la sport, fac mult sport. Și este din ce în ce mai complicat și atunci am grijă de mine”, a declarat Anca Țurcașiu la Antena Stars.

În ceea ce priveşte secretul siluetei sale, artista explică faptul că are în primul rând grijă la ceea ce mănâncă. Apoi aceasta se asigură că are în jurul său oameni cu o energie pozitivă.

„Fac sport, am grijă cât dorm, am grijă ce mănânc, am grijă ce oameni am în jurul meu, oameni buni cu o energie pozitivă și mă bucur de fiecare zi pe care o trăiesc. Nu știu dacă am un secret sau ceva, dar am învățat să mă valorific pe mine și să înțeleg că trebuie să păstrez în jurul meu oamenii buni, oamenii cu adevărat care merită și care îmi sunt alături și mă iubesc cu adevărat”, a declarat actrița în cadrul unui interviu.

Ce spune Anca Ţurcaşiu despre o nouă relaţie

Anca Țurcașiu este pregătită să-și refacă viața, după ce a pus punct unui mariaj care a durat 22 de ani. Actrița este gata de o nouă legătură amoroasă, mai ales că, susține ea, sufletul i s-a vindecat complet și este capabilă să iubească din nou.

“Suflet vindecat! Ce complicat! Da, am învățat să iert și să merg mai departe! Da, am sufletul liniștit în clipa asta. Sunt deschisă cu brațele către cer să aștept tot ce poate să îmi dea Dumnezeu pentru că merit! Simt că merit! Sunt foarte fericită că am început să muncesc, am început să lucrez, că am oameni în jurul meu care simt că mă iubesc și mă apreciază și mă valorifică. Fac tot ce pot ca să îi fac fericiți să le transmit tot ce sunt eu pe pământ, iubire!”, a declarat Anca Țurcașiu, potrivit click.ro.

Sursă foto: Arhivă Cancan