Anca Țurcașiu a divulgat identitatea iubitului său. La ce emisiune de la PRO TV l-ai văzut și tu pe Călin Șerban

După o perioadă îndelungată în care a ales să păstreze discreția cu privire la identitatea partenerului ei, Anca Țurcașiu a dezvăluit recent că formează un cuplu cu Călin Șerban, cunoscut pentru pasiunile sale legate de sporturile extreme și pentru participările la diverse competiții televizate.

Artista, care a trecut printr-un divorț acum patru ani, și-a găsit liniștea și iubirea în brațele lui Călin, primul instructor de kitesurfing din România, dar și un aventurier cunoscut. Acesta a impresionat de-a lungul anilor prin implicarea în show-uri de televiziune care testează limitele fizice și mentale, precum Ninja Warrior și Exatlon.

În prezent, Călin este implicat într-un nou proiect, participând la emisiunea „Bate Palma!” difuzată de PRO TV, o competiție care pune la încercare intuiția și abilitatea de a lua decizii rapide.

La 50 de ani, Călin Șerban continuă să-și urmeze pasiunea pentru activități pline de adrenalină, care l-au purtat pe toate continentele, de la kitesurfing pe cele mai exotice plaje până la experiențe captivante precum înotul cu delfinii sau săriturile cu parașuta. Pe lângă cariera sa impresionantă, el este și tatăl a trei fete adulte, ceea ce completează imaginea unui bărbat bine ancorat în realitate, dar cu un spirit aventurier.

„Horia Brenciu mi-a făcut niște surprize minunate. Jur că nu am știut nimic. Am râs și am povestit o grămadă de lucruri. Vă veți amuza cu siguranță. Andreea Samson, Jean Gavril și iubitul meu, Călin Șerban, au fost alături de mine”, a scris Anca Țurcașiu pe social media.