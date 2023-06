Anca Țurcașiu, dezvăluiri despre mariajul cu Cristian Georgescu. Ce regretă artista

Anca Țurcașiu este una dintre cele mai apreciate vedete de la noi din țară. Artista a încercat pe cât posibil de-a lungul timpului să stea departe de scandaluri și să iasă în fața oamenilor care o iubesc doar prin munca sa. De când a divorțat s-au spus și scris multe despre viața concurentei de la Te cunosc de undeva. În cadrul unui interviu recent, vedeta de la Antena 1 a dezvăluit cum a reușit să treacă peste acel moment.

Anca Turcașiu a reușit să intre în sufletele multor români datorită caracterului său, dar și a sincerității de care a dat dovadă mereu. Recent, artista și-a deschis sufletul în cadrul unui interviu în care a povestit prin ce a trecut în perioada căsniciei cu fostul soț.

Vedeta a recunoscut că s-a pus pe locul doi o lungă perioadă de timp și a avut grijă ca membrilor familiei sale să nu le lipsească nimic. Cu toate acestea, după ce a rămas singură, artista a reușit să se redescopere și să învețe cum să fie cu adevărat fericită.

„N-am avut grijă de mine, să știi. Până la divorț, eu nu am avut grijă de mine. Eu am fost căsătorită 23 ani, nu am avut grijă decât de ei. M-am lăsat întotdeauna pe ultimul loc și îmi pare rău, e singurul meu regret, că n-am avut grijă pentru că munceam îngrozitor de mult. Veneam acasă noaptea, găteam, căram, fugeam, ziceai că sunt nebună, că trebuie eu să le fac pe toate.

Dar, de la momentul acela, vreau să-ți spun că viața mi s-a schimbat radical.

Eu cred că 80% sunt altă persoană. M-am mobilizat dintr-o cădere gravă, gravă, cu ajutorul oamenilor din preajmă. Și aici trag un semnal de alarmă, pentru că sunt multe femei care trec printr-o perioadă în care au impresia că mai bine își iau zilele decât să meargă mai departe, din diferite motive.

Sunt situații în care ai impresia că nu-ți intră aer în piept, că nu poți să respiri. Să strigi după ajutor este foarte important, să strigi după ajutor, pentru că nici nu poți realiza cum îți întinde Dumnezeu toate mâinile, toate pârghiile, ca să te agăți de absolut orice și să te ridici”, a povestit Anca Țurcașiu, în cadrul podcast-ului Adinei Alberts.

Anca Turcașiu se judecă cu fostul soț pentru avere

În 2022, concurenta de la Te cunosc de undeva și tatăl copilului său au decis să o ia pe drumuri separate. Vedeta nu a vrut să dea prea multe detalii despre separare, însă a lăsat de înțeles în ultimii trei ani că a rămas în relații bune cu fostul său soț. În realitate lucrurile nu stau deloc așa.

Conform informațiilor obținute, în exclusivitate, de CANCAN.RO, Anca Țurcașiu și-a dat în judecată fostul soț, căruia îi cere să finalizeze, legal, partajul. Mai exact, ea dorește ca medicul să îi dea ceea ce i se cuvine în urma mariajului de 22 de ani. Cântăreața încercat să se înțeleagă pe cale amiabilă cu Cristian Georgescu, dar nu au reușit să ajungă la un consens. Astfel, artista a decis să lase un judecător să-i facă dreptate (VEZI TOATE DETALIILE AICI)