Anchetă după decesul unui bebeluș de 6 luni, la Ploiești! „La spital, 4 ore, n-am știut nimic de el!”

Un bebeluș de 6 luni a murit la Spitalul de Pediatrie Ploiești, unde ajunsese cu febră foarte mare. Mama adoptivă a copilului spune că a fost lăsată 4 ore pe hol fără să i se comunice starea micuțului, iar când a întrebat de ce nu este dus la București, medicii i-au spus că nu au cu ce.

Polițiștii din Prahova au început o anchetă pentru ucidere din culpă, după ce un bebeluș de șase luni a murit la Spitalul de Pediatrie Ploiești.

Mama adoptivă a copilului, Aurelia Ivan, a declarat că bebelușul a murit în 3 aprilie. Seara, bebelușul a vărsat, apoi femeia i-a dat medicamente și l-a culcat. Dimineața, bebelușul avea febră mare și mama adoptivă a chemat Ambulanța.

„Seara a vomitat, nu am luat-o ca gravă pentru că mai vomită copilașii. I-am făcut ceai, i-am dat medicamente, l-am luat în brațe, l-am legănat, ne-am jucat, ne-am culcat. El dormea toată noaptea. Mie nu mi-a făcut temperatură în șapte luni niciodată. Nu mi-a făcut o boală care să-mi zacă. Dimineața l-am luat eu în brațe și ardea. (…) Am sunat la salvare, dar a venit după jumătate de oră. Am țipat în casă ca nebuna”, a declarat mama adoptivă.

Aceasta a spus că la Spitalul de Pediatrie Ploiești a stat 4 ore fără să știe ce se întâmplă cu bebelușul.

„Pe hol am stat, la spital. Nu știu nimic. De ce a ajuns în halul ăla, nu știu când a căzut în comă (…) După 4 ore, a trecut doamna doctoriță pe lângă mine nepăsătoare și m-am luat de ea: . , exact așa mi-a zis. . Între timp i-a stat inima, a făcut un stop cardiorespirator. Și am zis ”, a declarat Aurelia Ivan.

Femeia a adăugat că a întrebat medicii de ce nu-l trimit la București și aceștia i-au răspuns că nu au cu ce, că este nevoie de o salvare performantă. Apoi, a primit și primele răspunsuri, medicii spunându-i că micuțul avea o infecție puternică în corp.

Bebelușul și-a dat ultima suflare ținut de mână de Aurelia Ivan, câteva ore mai târziu.

„M-am schimbat, m-am dus la el în salon, l-am ținut de mânuță și a murit” , a mai spus femeia.

La rândul său, managerul Spitalului de Pediatrie Ploiești, Cătălin Vișean, a declarat că bebelușul a fost adus în comă, în stare critică.

„A fost adus în comă, cu șoc septic, cu disfuncție multiplă de organe, respirator, cardiac, hepatic, renal, cu deshidratare severă, cu febră 40,5. Analizele au ieșit foarte proaste și în ciuda tratamentului nu și-au revenit. A făcut primul stop cardiorespirator la ora 7.30, al doilea la 15.15 și nu s-a mai putut face nimic, în ciuda manevrelor de resuscitare”, a declarat Vișean.

La rândul lor, reprezentanții DGASPC Prahova au afirmat că bebelușul era în plasament din septembrie anul trecut, alături de mama sa, care la momentul nașterii era minoră. Cazul a fost monitorizat permanent. Acum, în funcție de rezultatele autopsiei, DGASPC Prahova va începe o anchetă.

Verificări fac și polițiștii, care au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă.