Scene cutremurătoare la Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică de la Tălmaciu, județul Sibiu, după ce un pacient i-a scos ochii altui bolnav și l-a mușcat de gât. Agresorul a fost internat la Spitalul de Psihiatrie. Potrivit unor surse din anchetă victima este în continuare în stare de șoc, la Spitalul Județean de Urgență.

A fost chemată o ambulanță la fața locului, după ce personalul medical a descoperit scena îngrozitoare. Agresorul i-a scos ambii ochi unui pacient de 32 de ani și apoi l-a mușcat de gât. Victima a fost transportată de urgență la spital, în stare de șoc.

„Am avut o solicitare de la Centrul de Recuperare si Reabilitare Neuro-psihiatrică din Tălmaciu. Un pacient de 32 a fost agresat și i-au fost scoși ambii ochi, a fost mușcat de gât de un alt pacient. Pacientul a fost transportat la spital în stare de șoc, brahicardie”, a declarat Liliana Blaga, purtătorul de cuvânt al Ambulanței Sibiu, potrivit Mediafax.

„Agresorul are în jur de 20 de ani și are ceva de împărțit cu victima”

Se pare că agresorul i-a băgat degetele în ochi victimei și că totul s-a întâmplat atât de repede, încât personalul resposabil nu a putut acționa. Bărbatul care l-a atacat pe pacient nu va mai fi primit în centru.

„Efectiv s-a repezit asupra celuilalt şi i-a băgat degetele în ochi. Nu mai este nimeni rănit şi aşa ceva niciodată nu s-a mai întâmplat. Eu am cerut anchetă internă la Tălmaciu. Agresorul nu mai are ce căuta la noi în centru, iar victimei, pentru că va rămâne cu un handicap vizual permanent, va trebui să-i găsim alt centru. Agresorul are în jur de 20 de ani şi se pare că avea ceva de împărţit cu victima, ceva mai vechi. Pur şi simplu s-a smuls din braţele unei infirmiere ieri, direct către celălalt, nimeni nu a mai putut să reacţioneze, totul s-a întâmplat foarte repede”, a explicat Laura Vîlsan, directorul DGASPC, pentru Digi24.

Poliția Sibiu a deschis o anchetă în acest caz

„Am fost solicitați la o unitate medicală de pe raza localității Tălmaciu pentru a aplana o stare conflictuală iscată între doi pacienți internați, respectiv doi bărbați în vârstă de 36 și 21 ani. În cauză s-a deschis dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Avrig”, a spus Ionuț Natea, purtătorul de cuvânt al Poliției Sibiu.

Agresorul a fost internat la Spitalul de Psihiatrie din Sibiu, iar victima la Spitalul Județean de Urgență Sibiu. (Citește și Pacient din Dolj ținut degeaba 7 ore pe masa de operație)