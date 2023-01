Anda Adam a refuzat să cânte pentru Ramzan Kadîrov, mâna dreaptă a lui Putin! Motivul incredibil pentru care a renunțat la 50.000 de euro

Anda Adam este un artist de renume, iar muzica ei a depășit de ceva timp granițele țării și a ajuns chiar și în Cecenia. Sper surprinderea ei, cântăreața a fost solicitată de milionarii din Cecenia să susțină un concert. Suma pe care cecenii i-au oferit-o artistei a fost una aproape de nerefuzat.

Invitată în cadrul unei emisiuni de televiziune, Anda Adam a vorbit despre episodul în care a fost ofertată de milionarii din Cecenia pentru a susține un concert în țara lor. Vedeta a primit propunerea cu scepticism, așa că a cerut un preț foarte mare cu speranța că organizatorii vor refuza. Însă, surpriza a venit imediat, iar oferta de mai bine de 50.000 de euro a fost acceptată.

De-a lungul timpului, liderul cecen Ramzan Kadîrov, mâna dreaptă a lui Putin, și-a dorit să vadă prestând mai multe vedete internaționale, iar sumele oferite pentru doar 45 de minute de concert au fost enorme. De exemplu, pentru Shakira, liderul cecen a oferit un milion de euro. Însă, artista a refuzat, iar la fel a făcut și Anda Adam.

„Era un teritoriu foarte periculos. În momentul în care am bătut Cecenia pe Google nu am văzut decât imagini cu o mână, un picior, un cap, dar doar cap fără corp. M-au îngrozit imaginile pe care le-am văzut. Am fost informată că nu este indicat ca eu să mă duc acolo. Tocmai de aceea pentru a refuza cererea într-un mod oficial, managementul meu de atunci le-au transmis o sumă foarte mare.

Cred că suma a fost chiar mai mare de 50.000 de euro. Răspunsul lor a venit înapoi în 30 de secunde. Eu am fost șocată. În momentul în care s-a transmis mailul, în maxim 30 de secunde – un minut am și primit răspunsul în care ni s-a confirmat ca este ok suma, dorim să ne dați contul să va facem viramentul bancar.”, a povestit Anda Adam.

„M-a speriat și mai tare”

Anda Adam spera ca cererea ei de peste 50.000 de euro să fie refuzată imediat. Însă, surpriza a fost mare iar în doar 30 de secunde oferta a fost acceptată. Cu toate acestea, Anda Adam a decis în cele din urmă să refuze concertul. Înaintea banilor, artista a pus mai presus siguranța ei și a echipei sale. Chiar dacă pentru acea sumă de bani trebuia să muncească mult mai mult în România, cântăreața a spus pas.

„Faptul că ei au răspuns atât de prompt pe mine m-a speriat și mai tare. Am zis că nu are cum cineva să răspundă atât de rapid și când vorbim de o sumă așa mare. E clar că ceva nu este în regulă acolo. Și nu am mai răspuns la mail.

Cred că o săptămână ne-am tot gândit dacă artistul Anda Adam merită să riște să meargă în Cecenia sau nu. Și am considerat că banii nu au valoare în astfel de momente, ci mai importantă este viața și sănătatea. Așa că am refuzat ulterior, politicos, acest concert.”, a mai spus Anda Adam.

