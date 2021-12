Anda Adam, prima reacţie după scandalul care s-a lăsat cu bătaie în Poiana Braşov

Anda Adam ar fi fost implicată într-un scandal de proporții cu o femeie aflată în același complex turistic în care este cazată și artista, în stațiunea Poiana Brașov. Iar, acum, a apărut și prima reacție a vedetei.

În Ajunul Crăciunului, cântăreața și o altă turistă s-ar fi luat la ceartă, totul pornind, potrivit informațiilor, din cauza copiilor. În urma conflictului, artista ar fi fost zgâriată pe față. La fața locului a fost trimis un echipaj de poliție.

În acest caz a fost deschis un dosar penal pentru loviri și alte violențe: ”În cauză, a fost întocmit dosar penal, în care se efectuează cercetări, in rem, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de „lovirea sau alte violențe”, instrumentat sub coordonarea unității de parchet competente, în care se va propune soluție legală, la finalizarea anchetei”, a transmis IPJ Brașov.

După ce spiritele s-au calmat, Anda Adam a mers pe pârtie, alături de fetița și logodnicul ei. "Iubiți-vă și bucurați-vă de fiecare clipă!???", a scris artista în dreptul imaginii cu viitorul ei soț.

Anda Adam, din nou în fața altarului

Anda Adam se pregătește să ajungă din nou în fața altarului! Invitată în emisiunea „Teo Show", artista a venit însoțită de Eudor Yosif Mohaci, dar și de fiica sa, Evelin. Se pare că micuța și logodnicul mamei sale au o relație specială.

”Mami i-a spus lui Evelin așa: «Evelin, hai cu mine în cutie să ieșim amândouă să cântăm și să dansăm». Evelin i-a răspuns: «Nu, eu nu intru astăzi cu tine în emisiune»”, a spus Bursucu. Teo Trandafir i-a dat de gol și a mărturisit că Evelin îi spune deja „tati” lui Eudor Yosif Mohaci. „Și a continuat: «Vin cu tati»”, a spus prezentatoarea TV.

Iubitul Andei Adam locuiește în Elveția, însă în ultima perioadă stă mai mult în România alături de artistă: ”Eu stau tot în Elveția în general. Părinții mei sunt români, dar m-am născut în Franța. Acasă s-a vorbit numai românește și s-au ținut toate tradițiile. Ei au ținut să păstrăm tradițiile, dar să le păstrăm și pe cele din Franța și Elveția”, a povestit logodnicul Andei Adam.