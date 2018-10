Anda Ghiță a fost dată afară dintr-un hotel din Poiana Brașov: „Nu am mai fost pusă în astfel de situație!”

Anda Ghiță a trecut printr-o situație incredibilă! Soacra lui Ionuţ Atodiresei a fost dată afară dintr-un hotel din Poiana Braşov. Ea a povestit întreaga întâmplare într-o postare furibundă făcută pe Facebook.

Anda Ghiță a fost cu familai la munte, însă a avut parte de o experiență complet neplăcută. Ajunsă la hotel, recepționera i-a spus că nu se poate caza pentru că nu a menționat că va fi însoțită de un bebeluș, adică de nepotul ei. (Citește și Anda Ghiţă va deveni bunică de doua ori în acelaşi an. “Eu nu am nici faţă de mamă, nu ştiu…”)

„Astăzi, 13 octombrie, am ajuns în Poiană Brașov la hotelul unde mi-am făcut rezervare prin booking cu trei zile în urmă. Am plecat în minivacanță eu, soțul meu, băiatul meu, nora și bebelușul, nepoțelul meu, în vârstă de 8 luni. La recepție m-am întâlnit cu o situație nouă, am fost refuzați să fim cazați pentru că nu am menționat când am făcut rezervarea că vom veni și cu un bebeluș de 8 luni, că bebelușul nu are voie în hotel decât dacă familia este cazată în cameră junior, noi având rezervare pentru 2 camere duble, la hotel neavând disponibile camere junior.

Pe lângă acest aspect nu aveam voie în cameră cu căruciorul așa că nu ne-a fost permisă cazarea. În urmă discuției telefonice între mine și managererul unica soluție a fost să plec cu copilul din hotel deoarece ea a refuzat să mă primească în hotel în condițiile rezervării făcută. Nu am mai fost pusă în astfel de situație până acum și nu am mai întâlnit astfel de politici nicăieri în lume decât la noi în țara. Care sunt drepturile familiei, unde este normalitatea și unde nu este? Întâmplări neobișnuite într-o țara neobișnuită, cu legi de rahat și în care fiecare are dreptul de a face cum îl taie capul?”, a scris Anda Ghiţă pe Facebook.