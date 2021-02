Andra a izbucnit în plâns, pe scenă, la un concert. Artista a povestit despre cel mai dificil moment din viața ei

Andra a povestit despre un moment de cumpănă care a existat la un moment dat în viața sa. Artista a izbucnit în lacrimi, pe scenă, la un concert.

În urmă cu câțiva ani, un episod traumatizant a rămas în memoria Andrei Măruță. Atunci când mama ei a fost bolnavă, având nevoie urgent de operație, artista a clacat știind despre aceste probleme și fiind îndurerată. Ea a început să plângă pe scenă, în momentul în care interpreta o piesă cu fratele ei.

„Am avut la un moment dat nişte probleme cu mama, de sănătate, şi eram în Bucureşti. Ne-am dus într-o dimineaţă la spital şi i-au spus medicii că trebuie să o opereze. I-am sunat atunci pe fraţii mei şi la ora 1-2 au fost în Bucureşti. Am simţit în acel moment că pot să împart greutăţile cu cineva şi că nu sunt singură. Ţin mine că în ziua în care a operat-o pe mama aveam o emisiune cu fratele meu, lansasem albumul «Lucru mare-i omenia». Cântam o melodie, «Drumul vieţii ne desparte», şi spun sincer am izbucnit în plâns. Fratele meu, care este un sensibil, a plâns şi el. Şi acum îmi vine să plâng pentru că retrăiesc momentele alea, cât de greu ne-a fost. Dar faptul că am fost împreună ne-a ajutat”, a declarat Andra la o emisiune tv, în urmă cu ceva timp.

Din fericire, toate aceste probleme au trecut, iar mama artistei a depășit situația dificilă.

