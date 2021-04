Andra a oferit încă un Golden Buzz! Artista, uimită de interpretarea muzicală a Elenei: „Nu pot să nu-i recunosc meritele”

Ediția 18 Românii au talent de luni seară s-a încheiat cu un Golden Buzz de excepție. Elena din Constanța a uimit juriul cu talentul său, iar Andra nu a avut cum să nu apese butonul auriu.

„Sunt din Republica Moldova, dar de 12 ani stau în Constanța. Mi-a fost greu la început, pentru că nu vorbeam cum vorbesc oamenii de acol și am avut și câteva incidente, glume sau nu…pe accentul meu. Asta m-a supărat foarte mult și am plâns din cauza asta, mă simțeam diferită, îîi spunea mamei mele că mi-e dor de casă și mi-e greu.

Mama este omul care m-a susținut întotdeauna. Sunt muzician, vocalist și pianist. Știu doar două pesoane că am venit aici, mama mea și fiul meu, Alexandru” a spus Elena, înainte de a intra pe scenă, atunci când nici măcar nu bănuia că va pleca acasă cu un Golden Buzz, iar Andra o va trimite direct în semifinală.

Andra Măruță a apăsat butonul auriu

După interpretarea muzicală a Elenei de la Românii au talent, jurații au rămas fără grai. Cea mai impresionată de vocea femeii din Constanța a fost Andra, care i-a răsplătit talentul și a trimis-o direct în semifinală.

„Mi se pare că prea multe nu sunt de adăugat…e ca și cum ajungi și vezi piramidele și munții și cascada…Sunteți în posesia unei prestații de necomentat pentru mine” a spus Florin Călinescu.

„M-ai lăsat fără grai dar m-ai lăsat cu piele de găină, m-ai dus în toate stările. Când văd un om atât de talentat nu pot să nu-i recunosc meritele și o pot face doar apăsând acest buton, îl meriți din plin. Direct în semifinală!” a spus Andra Măruță.

„Nu pot să cred! Sunt foarte emoționată, nu pot să cred” a exclamat Elena, în timp ce miile de confetii aurii cădeau peste ea, pe scena de la Românii au talent.

„Elena este talentată, muzicală, improvizează. E un om cu un suflet muzical, simte muzica la un alt nivel. Nu aveai cum să nu reacționezi. E păcat să nu răsplătim oamenii ăștia care fac muzică de atâția ani. Sunt mulți oameni care cântă dumnezeiește și de care, totuși, nu știe nimeni” a mai completat Andra.

„M-a fermecat tot la Elena, a fost de departe cea mai frumoasă interpretare a acestei piese. Dacă ar fi după sufletul meu, ea ar merita să câștige această ediție de Românii au talent” a conchis și Andi Moisescu.

