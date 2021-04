Cine este Dumitru Hermeneanu, concurentul de 85 de ani care a impresionat juriul de la Românii au talent: „Beam cu Stela Popescu”

În ediția de luni Românii au talent, jurații au avut prilejul de a-l cunoaște pe Dumitru Hermeneanu, un pensionar de 85 de ani din Zărnești care i-a impresionat cu fabula pe care a recitat-o.

Dumitru Hermeneanu are 85 de ani dar nu se dă în lături de la nimic. Pensionarul din Zărnești a ales să recite o fabulă intitulată „Iepurele cherchelit”, iar talentul lui i-a impresionat pe cei patru jurați de la Românii au talent. Mai mult, acesta a mărturisit că a fost coleg de scenă cu marea actriță Stela Popescu, alături de care mai împărțea, deseori, chiar și un pahar de băutură.

„Întotdeauna băiatul meu îmi dă telefon. Mi-a zis: du-te tati, cu succes. Se bucură și el. Am 85 de ani, o vârstă înaintată. Am fost actor la Teatrul din Deva, am colindat toată țara a noastră cu oameni consacrați printre care se numără și Stela Popescu.

Era o ființă cumsecade, beam una mică cu ea și plăteam jumate-jumate.

Ca să fii la Românii au talent, să te vadă o țară întreagă, e mare lucru. Ajungi la culmi înalte!

Am fost și meseria, strungar, timp de 12 ani, am fost și la teatru, am dat concurs, am reușit. M-am ocupat după aceea de muzică, am cântat la chitară și voce. Hermeneanu Dumitru este numele meu” a spus pensionarul de 85 de ani din Zărnești.

Jurații, impresionați de prestația artistică a pensionarului de 85 de ani

Deși la Românii au talent oamenii vin cu tot felul de talente și acte artistice moderne, Dumitru Hermeneanu a reușit să-i impresioneze pe jurați cu fabula pe care a recitat-o.

„Cred că puteți juca și în teatrul de proză. O lucrare unică, vin foarte puțini oameni pe filiera asta. Eu sunt alături de dumneavoastră în acest demers” i-a spus Florin Călinescu.

„Eu, când eram mic, aveam foarte multe discuri, ascultam toată muzica pe care o aveau ai mei, le țin minte pe toate cu tot cu intonație. Eu vă mulțumesc pentru că m-am întors acasă, acolo unde mă simt foarte bine” a punctat și Smiley.

„Ați fost de un farmec aparte și mi-am amintit de multe lucruri pe care le-am urmărit atâția ani, la televizor” a conchis Pavel Bartoș.

