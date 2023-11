Andra a vorbit despre cele mai grele momente în carieră. Ce a avut de îndurat soția lui Cătălin Măruță: ”Nu sunt mândră de asta”

Andra Măruță face parte din categoria artiștilor cu ”greutate” din România. Chiar și după 30 de ani petrecuți pe scena muzicii românești, soția lui Cătălin Măruță are o carieră în plină ascensiune, cu bune, dar și cu rele. Deși a ajuns să fie una dintre cele mai bune voci ale României, în spatele succesului său se află multă muncă, sacrificii și compromisuri.

În cadrul unui interviu, Andra a vorbit despre momentele mai puțin fericite din spatele carierei sale de artist. Se află pe scenă muzicii românești de peste 30 de ani, însă puțini sunt cei care știu că succesul nu l-a obținut de pe o zi pe alta. Andra a urcat pe scenă de la o vârstă fragedă. Viața i s-a schimbat radical în momentul în care a conștientizat că nimeni și nimic nu îi poate garanta succesul.

Citește și: IPOSTAZA OBRAZNICĂ ÎN CARE ANDRA MĂRUȚĂ A FOST FILMATĂ: „ȘI MĂ VEDE SOCRĂ-MIU AȘA?”. IMAGINILE AU FOST SURPRINSE ÎNTR-O PAUZĂ LA „ROMÂNII AU TALENT”

Nopți nedormite, sacrificii, dezamăgiri, epuizarea fizică și mentală, dar și zile petrecute departe de familie. Sunt doar o parte dintre etapele către marele succes de acum. Andra recunoaște că au existat momente în care a avut nevoie de îngrijiri medicale pentru a urca pe scenă.

”Cele mai grele momente pentru mine au fost cele de epuizare fizică. Repetiții lungi, intense, cu interpretare și coregrafie, nopți nedormite din diverse motive: uneori unul dintre copii este răcit, alteori sunt prea emoționată ca să pot închide ochii… Nu doar o dată am avut nevoie de ajutor medical pentru a-mi reveni rapid, pentru a urca pe scenă. Nu sunt mândră de aceste episoade, pentru că încerc să am grijă de mine, să le dau un exemplu și copiilor mei: nimic nu merită atât efort încât să îți pui sănătatea în pericol. Se întâmplă uneori și mă bucur că am reușit să mă adun și să mă refac. Sunt ocazii în care îmi readuc aminte că cel mai important este să fii sănătos, că orice altceva se poate rezolva”, a spus Andra pentru Viva.