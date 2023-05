Andra, în lacrimi pe Instagram! Ce a pățit soția lui Cătălin Măruță în Londra

Pe data de 30 mai, Andra Măruță a postat pe rețelele de socializare o serie de imagini în care plânge departe de casă. Artista a ajuns la Londra, alături de surorile sale, Aura și Diana, loc în care emoțiile au năpădit-o pe soția lui Cătălin Măruță.

Andra a reușit să-și ia fanii prin surprindere. Nu doar că a mers la Londra pentru concertul lui Beyonce, ci și-a luat și surorile cu care seamănă extrem de mult. Rară este o astfel de apariție! Jurata de la PRO TV și-a lăsat copiii acasă, în grija soțului și a mers cu fetele să petreacă o seară de neuitat. De emoție, a plâns când artista a început să cânte una dintre piesele sale de suflet.

„Eu am multe lucruri în comun cu surorile mele, iar unul dintre ele este faptul că ne place la nebunie Beyonce!!! Așa că sunt tare bucuroasă că am fost cu Aura și cu Diana la Londra să ne îndeplinim visul de o vedea în concert. E greu de povestit ce am simțit când a intrat pe scenă!’”, a scris Andra Măruță, pe contul ei personal de Instagram.

„Cel puțin o dată în viață, trebuie să vezi un concert live al idolului tău! Am hotărât că nu mai amânăm, așa că: BEYONCE venim! Suntem o gașcă de fane înfocate, promitem să facem atmosferă faină la concert! ❤️”, spunea Andra înainte de concertul lui Beyonce.

De ce a lipsit Andra de la nunta lui Smiley

Pe data de 27 mai, Smiley și Gina Pistol și-au unit destinele atât în fața lui Dumnezeu, cât și pe cale legală. Gina a renunțat la „Pistol” pentru „Maria” și a avut parte de o ceremonie de basm, cu mai bine de 300 de invitați și un tort de 5 etaje. Vedete de la Antena 1 și PRO TV au venit să le fie alături, dar Andra și Cătălin Măruță nu au venit.

În același timp, jurata de la Românii au Talent posta imagini de la un concert unde era cu soțul său. Ulterior, Cătălin Măruță a mărturisit că nu a avut cum să vină la eveniment pentru că aveau un alt contract, semnat în urmă cu mai bine de un an. Andra a spus inclusiv pe scenă că ar fi trebuit să-i fie alături lui Smiley, dar nu a avut de ales.

