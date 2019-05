Andra, la primele ore ale dimineții: ”Ne îmbrăcăm la fel, simțim la fel!”

Andra nu se dezminte și își răsfață fanii cu fotografii sugestive din viața ei. Ceea ce, după cum se poate observa din numărul aprecierilor, este o surpriză extrem de plăcută, de fiecare dată.

Pagina de Instagram a vedetei este asaltată de fani, fiecare fotografie fiind apreciată la justa valoare. Cu atât mai mult atunci când este vorba despre Andra și copiii ei. Ca o mămică de nota 10, Andra a mers cu copiii la școală, dis-de-dimineață, postând o fotografie în care zâmbește, fericită, plus un mesaj elocvent.

„Ne îmbrăcăm la fel, simțim la fel… Spre școală cu mult entuziasm 🤣”, a scris Andra pe pagina sa de Instagram, mesajul fiind cu atât mai interesant cu cât scoate în evidență umorul vedetei. Și asta pentru că micii școlari erau foarte… posomorâți.

Andra, primele declarații sincere despre operațiile estetice

Au trecut 18 ani de când Andra s-a lansat pe scena muzicii românești, iar pe atunci ea avea părul foarte lung, roșcat și purta o cărare pe mijloc. În primul său videoclip pentru piesa “În noapte mă trezesc”, artista avea un machiaj simplu și, deși părea mai matură, nimeni nu se gândea că avea doar 14 ani.

“Nu-mi vine să cred cât timp a trecut. Îmi aduc aminte ce mult îmi doream să iasă bine, să placă oamenilor. Și eram nesigură, adică știam să cânt, dar nu înțelegeam prea bine cum ar trebui să arate un videoclip. Am făcut ce mi-a zis regizorul și când am văzut rezultatul mi-a plăcut. Pentru acea perioadă, mi s-a părut un clip reușit și am ținut pumnii strânși să prindă piesa și clipul”, a declarat cântăreața pentru revista VIVA!.