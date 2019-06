Andra Măruță a băut alcool și l-a făcut de rușine pe Cătălin. S-a lăsat cu plânsete

Până la 32 de ani, Andra Măruță a trăit nenumărate experiențe frumoase: a bifat mii de concerte în țară, dar și în străinătate, ediții de colecție la emisiunile de la Pro TV unde are contracte, are o căsnicie fericită și doi copii superbi: David și Eva. Ei bine, Andra a povestit într-un interviu cum s-a trezit într-o situație extrem de inconfortabilă, după ce a băut alcool și l-a făcut de rușine pe soțul ei, Cătălin Măruță. Plânsetele nu au lipsit dintre ingredientele poveștii sale.

Andra a băut alcool și l-a făcut de rușine pe Cătălin Măruță

Andra Măruță a dezvăluit în cadrul primei sesiuni video de întrebări și răspunsuri făcută pe site-ul ei un secret pe care l-a ținut ascuns mulți ani. Mărturisirile sale au venit, după ce fanii vedetei i-au cerut să le spună un lucru neştiut, ceva inedit despre ea. Zis și făcut! Artista s-a conformat și a povestit cum a decurs primul și singurul moment în care a întrecut măsura cu alcoolul. Potrivit declarațiilor sale, s-a amețit în timpul unei vizite la socrii săi și, cum era sub influența licorii lui Bachus, le-a împărtășit amănunte pe care le știau doar ea și Cătălin Măruță.

“Eram la Târgu-Jiu, la socrii mei şi stăteam la poveşti cu dânşii. Avem o relaţie extraordinară, mă iubesc foarte mult şi m-au primit în familia lor ca pe o fiică a lor. Ei bine, eu nu beau alcool, nu mă distrez mai mult dacă beau acest lucru. Cu apă plată mă distrez foarte bine. Pe când eram la Târgu-Jiu, la socrii mei, am acceptat să beau un pahar de vin, apoi al doilea, şi, ce crezi, m-am ameţit pentru prima dată în viaţă mea, aşa că socrii mei au auzit atunci din gura mea cele mai tari poveşti despre Măruţă. Am povestit tot ce trebuia şi ce nu trebuia. Aşa că a fost cu plâns şi cu râs în seara aia. Uşor-uşor însă, după o jumătate de oră, am şi adormit”, a povestit talentata cântăreață pe canalul ei de YouTube.

Andra a făcut nunta cu prezentatorul Cătălin Măruță în urmă cu 10 ani

