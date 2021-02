Andrada Bărsăuan este însărcinată cu primul copil. Cântăreața de muzică populară a dezvăluit sexul bebelușului

Andra Bărsăuan este însărcinată în șapte luni. Artista de muzică populară a mărturisit că va aduce pe lume o fetiță.

Andrada a declarat că abia așteaptă să devină mămică. Ea și soțul ei Lazăr s-au căsătorit în 2019 și sunt împreună de patru ani.

”A fost o bucurie așteptată aș putea spune. Un copil e o binecuvântare în orice familie, ne-am dorit dintotdeauna să fim părinți tineri. Când am aflat eram amândoi acasă, cred că eu am avut emoții mult mai mari, am trecut de la bucurie la plâns, dar sunt binecuvântata să-l am alături pe Lazăr, mi-a fost alături în aceste luni, zi și noapte, am avut zile grele, în care m-am simțit foarte rău, s-a focusat asupra mea încât să nu simt că sunt singură în această postură”, a spus frumoasa artistă pentru Spynews.

Credeau că vor avea un băiețel

”Noi credeam că o să avem băiat. A fost o surpriză când am aflat la 15 săptămâni. Nu știu dacă ne-am dorit ceva mai mult, poate Lazăr, ca tată, s-ar fi bucurat să fie băiețel, dar acum abia așteaptă să o cunoască! Eu cred că dintotdeauna am visat să am o fetiță care să-mi fie urmașă”, a spus Andrada Bărsăuan.

”Am pregătit deja camera bebelinei, am cam cumpărat tot ce e necesar, în fiecare săptămână avem câte o comandă. Acum tot ce comand, întâi mă gândesc la ea și pe urmă la noi. Acum o înțeleg pe mama, când mereu mă punea pe primul loc”, a spus simpatica artistă.

Cântăreața nu vrea să renunțe la cariera muzicală, chiar dacă va naște.

”Termenul este în prima parte a lunii aprilie, noi estimăm 7-15 aprilie, însă cum vrea pitica și cum vrea Dumnezeu! Îmi doresc să nasc natural, dacă totul decurge conform planului. Eu am să revin pe scenă din luna mai 2021. Ne lipsește enorm viața de scenă, ne lipsește publicul”, a spus Andrada Bărsăuan pentru sursa citată.